Sport Com boas atuações, Barletta ganha elogios de Soso e sobe degraus por titularidade no Sport Atacante soma três gols e uma assistência em dois jogos pelo Leão

Chrystian Barletta sequer atuou por dois jogos completos com a camisa do Sport, mas já performou o suficiente para cair nas graças da torcida. Somadas as atuações contra Trem-AP e Altos-PI, o atacante de 22 anos acumula três gols e uma assistência pelo clube da Ilha do Retiro.

Diante do Altos, nesta quarta-feira (6), o camisa 30 foi o nome da partida pelo lado rubro-negro. Ainda aos quatro minutos do primeiro tempo, aproveitou cruzamento de Felipinho e cabeceou com estilo para colocar o Leão em vantagem. Mais tarde, quando o confronto estava 1x1, aproveitou sobra na pequena área e decretou a vitória leonina.

Já contra o Trem, semana passada, pela Copa do Brasil, Barletta foi acionado na volta do intervalo. Sem sentir o peso da estreia, assistiu Gustavo Coutinho e deixou o dele para fechar a goleada em 4x0. Além disso, foi responsável por lances de efeito, como uma caneta sobre o adversário.

Com pouco mais de 120 minutos jogados pelo Leão, o atleta vindo do Ceará vai fazendo valer o investimento feito pelo clube e dando indícios de que pode assumir de vez a titularidade no setor ofensivo. Tal desempenho em pouco tempo Sport, inclusive, foi enfatizado pelo técnico Mariano Soso depois da vitória sobre o Altos.

"Nosso modelo de jogo, principalmente, nos permite nos impor frente ao adversário. Acho que Barletta, com outros componentes do nosso plantel, tem a capacidade de interpretar isso, através de sua versatilidade de jogo. Essa tarefa em conjunto de buscar jogadores que se adaptem ao nosso modelo de jogo é uma tarefa que eu valorizo", salientou o argentino.

