Futebol Com boas atuações, Marco Antônio ganha espaço no meio-campo do Náutico Jogador recebeu mais oportunidades após lesão de Lorran e vem se firmando no setor, ao lado de Marcos Júnior e Patrick Allan

A frustração com o empate sem gols diante do Ceará, na última quarta (14), nos Aflitos, pela Copa do Nordeste, não apagou a boa atuação de Marco Antônio na partida. Titular pela terceira vez consecutiva na equipe, após lesão de Lorran, o jogador ganhou elogios do técnico Allan Aal e vai se firmando no meio-campo do Náutico.



“Marco Antônio vem em uma ascendente grande. Um jogador que tem o entendimento de posicionamento no meio-campo, dando conta do recado de uma maneira que chama atenção. Ele se dedica muito no dia a dia. Tem uma qualidade de passe muito boa. Ainda acelera em alguns momentos sem necessidade, mas isso é da juventude, do ímpeto da questão física”, frisou o treinador.

“É um jogador que vai nos ajudar muito no equilíbrio defensivo e ofensivo. Espero que ele continue evoluindo, demonstrando que merece a titularidade. Ele vem dando um ritmo maior para o nosso time no setor em que, no começo da temporada, a gente foi lento, errando demais. Essa evolução reflete em toda a equipe”, completou Aal.

Ex-Botafogo-PB, Marco Antônio, de 23 anos, tem passagens também por Ypiranga-RS, Remo, Ceará e Internacional. Com facilidade em diversos setores no meio-campo, o atleta vem sendo uma válvula de escape do Náutico, fazendo ligações com Patrick Allan na armação e com os laterais.

"Estou muito feliz de conseguir essa sequência com a camisa do Náutico. Sabia desde o começo da pré-temporada que, por conta do número de jogos, haveria o desgaste, com possibilidade de lesão. Eu sabia que deveria estar preparado para aproveitar quando chegasse minha chance", declarou o meia, agradecendo o apoio de Allan Aal na evolução no clube.

"Ele cobra bastante. Tem hora que pega pesado, mas agradeço por ele sempre estar me corrigindo nos treinos e nos jogos. Isso tem me ajudado, principalmente no posicionamento defensivo. Eu pecava bastante em recompor, fechar a linha. Também me explicou como abordar os jogadores. Antes eu chegava dando bote, mas fazia falta. Aos poucos, ele vai me corrigindo nisso", apontou

Barcia é dúvida



O Náutico volta a campo no domingo (18), contra o Retrô, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano. Para o confronto, o Timbu ainda não sabe se contará com o atacante Leandro Barcia. O jogador sentiu um desconforto muscular e foi substituído ainda no intervalo da partida diante do Ceará. Kauan Santos pode ser uma opção em caso de ausência do uruguaio.



No Estadual, o Náutico é o vice-líder, com 17 pontos, atrás apenas do Sport, com um ponto a mais. Para conseguir uma das duas vagas diretas para a semifinal, o Timbu não pode perder posições, o que deve acontecer em caso de triunfo perante a Fênix.

