Com boas atuações, Victor Andrade ganha espaço no Náutico
Atacante teve desempenho positivo diante de Atlético-GO e Ponte Preta e pode brigar por espaço no time titular
Nos últimos dois jogos do Náutico, contra Atlético-GO e Ponte Preta, um dos destaques da equipe foi o atacante Victor Andrade. Saindo do banco de reservas e ambos os casos, o atleta ajudou o Timbu a sair vencedor nos confrontos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Desempenho que pode dar ainda mais espaço ao jogador nas próximas rodadas.
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Chegada
Victor Andrade, de 30 anos, chegou sob certa desconfiança no Náutico. Vindo do São Bernardo, ele marcou apenas um gol em 2025. Ainda assim, a comissão técnica alvirrubra apostou na chegada do reforço com o intuito de recuperar o atleta, que no passado já chegou a ser considerado o "novo Neymar”, após brilhar nas categorias de base do Santos.
"É um atleta de um ponto muito positivo de idade dentro da carreira. Veio para cá sabendo o que quer. Nós acreditamos muito nele. Nós, inúmeras vezes, já recuperamos inúmeros jogadores. Dentro da nossa história e da história do professor (Hélio dos Anjos), que é muito maior. Eu espero que ele consiga desenvolver isso cada vez melhor", disse o técnico Guilherme dos Anjos.
O atacante também tem passagens por clubes como Chapecoense, Ponte Preta, Goiás, Remo e Vila Nova. Fora do Brasil, passou por Benfica, Vitória de Guimarães e Estoril (Portugal), além do TSV 1860 Munique (Alemanha).
Além de Victor, o Náutico contratou para a Série B o goleiro Arthur, os zagueiros Betão e Gustavo Henrique, o volante Leonai Souza, os meias Vitinho e Felipe Cardoso, e o atacante Derek.
Disputa
Nos dois jogos pelo Náutico, Victor foi acionado na vaga de Juninho, acirrando a disputa no setor ofensivo. Ainda assim, o atual titular segue com respaldo na equipe.
"Juninho é um atleta que tem toda a confiança da nossa parte. Foi extremamente elogiado quando chegou. Foi a contratação, talvez, que todas as pessoas tinham como maior garantia e nós continuamos tendo. Ele não está conseguindo performar estatisticamente (com gols e assistências) e isso está incomodando, mas as estatísticas de jogo são positivas" iniciou, elogiando o trabalho tático do jogador.
"Ele faz o jogo sujo. Inclusive, eu comentei isso com ele. As coisas vão acontecer naturalmente. Taticamente, ele vem fazendo aquilo que a gente precisa. Ele ataca a linha, tem boa assertividade, boa flutuação e trabalha bem a bola", completou.
Ao todo, Juninho tem um gol em nove jogos pelo Náutico. A bola na rede foi pelo Campeonato Pernambucano, no triunfo alvirrubro por 3x2 diante do Vitória.