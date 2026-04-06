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Futebol Com boas atuações, Victor Andrade ganha espaço no Náutico Atacante teve desempenho positivo diante de Atlético-GO e Ponte Preta e pode brigar por espaço no time titular

Nos últimos dois jogos do Náutico, contra Atlético-GO e Ponte Preta, um dos destaques da equipe foi o atacante Victor Andrade. Saindo do banco de reservas e ambos os casos, o atleta ajudou o Timbu a sair vencedor nos confrontos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Desempenho que pode dar ainda mais espaço ao jogador nas próximas rodadas.

Chegada

Victor Andrade, de 30 anos, chegou sob certa desconfiança no Náutico. Vindo do São Bernardo, ele marcou apenas um gol em 2025. Ainda assim, a comissão técnica alvirrubra apostou na chegada do reforço com o intuito de recuperar o atleta, que no passado já chegou a ser considerado o "novo Neymar”, após brilhar nas categorias de base do Santos.

"É um atleta de um ponto muito positivo de idade dentro da carreira. Veio para cá sabendo o que quer. Nós acreditamos muito nele. Nós, inúmeras vezes, já recuperamos inúmeros jogadores. Dentro da nossa história e da história do professor (Hélio dos Anjos), que é muito maior. Eu espero que ele consiga desenvolver isso cada vez melhor", disse o técnico Guilherme dos Anjos.

O atacante também tem passagens por clubes como Chapecoense, Ponte Preta, Goiás, Remo e Vila Nova. Fora do Brasil, passou por Benfica, Vitória de Guimarães e Estoril (Portugal), além do TSV 1860 Munique (Alemanha).

Além de Victor, o Náutico contratou para a Série B o goleiro Arthur, os zagueiros Betão e Gustavo Henrique, o volante Leonai Souza, os meias Vitinho e Felipe Cardoso, e o atacante Derek.

Disputa

Nos dois jogos pelo Náutico, Victor foi acionado na vaga de Juninho, acirrando a disputa no setor ofensivo. Ainda assim, o atual titular segue com respaldo na equipe.

"Juninho é um atleta que tem toda a confiança da nossa parte. Foi extremamente elogiado quando chegou. Foi a contratação, talvez, que todas as pessoas tinham como maior garantia e nós continuamos tendo. Ele não está conseguindo performar estatisticamente (com gols e assistências) e isso está incomodando, mas as estatísticas de jogo são positivas" iniciou, elogiando o trabalho tático do jogador.

"Ele faz o jogo sujo. Inclusive, eu comentei isso com ele. As coisas vão acontecer naturalmente. Taticamente, ele vem fazendo aquilo que a gente precisa. Ele ataca a linha, tem boa assertividade, boa flutuação e trabalha bem a bola", completou.

Ao todo, Juninho tem um gol em nove jogos pelo Náutico. A bola na rede foi pelo Campeonato Pernambucano, no triunfo alvirrubro por 3x2 diante do Vitória.

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