A- A+

Silvio Luiz Com bordões, Silvio Luiz narrou série famosa de games por seis anos Narrador foi a primeira voz brasileira do Pro Evolution Soccer, hoje eFootball

"Olho no lance", "abriu a caixa de ferramentas", "confira comigo no replay". Se Silvio Luiz marcou décadas na televisão, as novas gerações puderam acompanhar o narrador e seus bordões também no mundo virtual. Por seis anos, o narrador, que morreu nesta quinta-feira, aos 89 anos, narrou os games da franquia Pro Evolution Soccer.

Silvio Luiz esteve presentes em seis edições seguidas do game de futebol, que hoje leva o nome de eFootball. Seu último trabalho foi na versão 2016, quando acabou deixando a função por divergências com a produtora, a japonesa Konami.

"A primeira gravação, fizemos em um mês. Eles têm o licenciamento e você tem que gravar o nome de todos os jogadores", contou o narrador à Redetv na época do primeiro trabalho.

O narrador foi o protagonista da primeira narração brasileira da franquia, que teve também comentários de Mauro Beting. Até hoje, a narração virtual de Silvio Luiz é lembrada com carinho pelos fãs.

Veja vídeo com melhores momentos da narração virtual:

Veja também

Tênis Paul surpreende Hurkacz e vai à semifinal do Masters 1000 de Roma