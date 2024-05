A- A+

FUTEBOL Com Botafogo e Fluminense classificados, veja quem mais está garantido no mata-mata da Libertadores Clubes cariocas conseguiram avançar de maneira antecipada nesta quinta-feira. Além deles, outras oito equipes também já estão nas oitavas de final da competição

O Botafogo e Fluminense cumpriram suas missões, nesta quinta-feira, e conseguiram a classificação antecipada ao mata-mata da Libertadores. No entanto, enquanto o tricolor já está com a liderança do grupo garantida, o glorioso ainda precisa lutar por ela — na última rodada. Além das duas equipes, outras oito também já estão com um lugar reservado nas oitavas de final da competição.

Junto com os dois clubes cariocas, Talleres-ARG, São Paulo, Junior Barranquilla-COL, Bolívar-BOL, Palmeiras, Atlético-MG, River Plate-ARG e Nacional-URU já estão garantidos no mata-mata do torneio sul-americano. Com isso, restam ainda outras seis vagas em disputa por uma vaga na próxima fase. 14 equipes ainda tem chances de classificação.

Classificados

Fluminense (Grupo A)

Talleres (Grupo B)

São Paulo (Grupo B)

The Strongest (Grupo C)

Botafogo (Grupo D)

Junior Barranquilla (Grupo D)

Palmeiras (Grupo F)

Atlético-MG (Grupo G)

River Plate (Grupo H)

Nacional (Grupo H)

Times que ainda lutam por uma vaga

Cerro Porteño (Grupo A)

Colo-Colo (Grupo A)

Alianza Lima (Grupo A)

The Strongest (Grupo C)

Huachipato (Grupo C)

Estudiantes (Grupo C)

Grêmio (Grupo C)

Flamengo (Grupo E)

Palestino (Grupo E)

San Lorenzo (Grupo F)

Liverpool-URU (Grupo F)

Independente del Valle (Grupo F)

Peñarol (Grupo G)

Rosário Central (Grupo G)

Dos brasileiros, apenas Flamengo e Grêmio ainda precisam lutar para se classificar às oitavas de final da Libertadores. O rubro-negro só precisa vencer o eliminado Millionarios, diante de sua torcida, para seguir vivo na competição. Já a situação do tricolor gaúcho já é mais complicada de analisar. Com as enchentes do Rio Grande do Sul, o imortal só disputou três partidas, e está na última posição do grupo com três pontos.





Apesar de já estarem com uma vaga no mata-mata garantida, apenas duas das oito equipes não têm mais uma grande motivação por uma vitória na última rodada. Fluminense e Palmeiras, os únicos brasileiros ainda invictos na competição, já estão com a liderança do grupo garantidas.

A ponta do grupo já está garantida para as equipes de Fernando Diniz e Abel Ferreira, mas elas ainda podem dar importância para a rodada final. Quanto melhor a campanha nesta fase da competição, mais chances o time tem de decidir o confronto do mata-mata — a partir das quartas de final — diante de sua torcida, já que nas oitavas este benefício é certo.

