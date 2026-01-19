A- A+

FUTEBOL Com Brasil entre as sedes, Fifa anuncia participantes de novo torneio de seleções Seleção feminina será uma das participantes do Fifa Series, que será disputada nas datas de março e abril

A Fifa anunciou, nesta segunda-feira, os 48 participantes da Fifa Series, a nova competição de seleções da entidade que terá sua primeira edição em 2026. A seleção brasileira será uma das participantes na disputa feminina e anfitriã de seu grupo (com Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia), o que significa que as partidas serão disputadas no país, que será sede da Copa do Mundo de 2027.

No total, serão 11 sedes e 12 grupos de quatro seleções, compreendendo todas as confederações do globo: nove grupos masculinos e três femininos. As partidas, que na prática são uma série de amistosos internacionais, serão disputadas nas janelas internacionais de março e abril, e o calendário de partidas será divulgado em breve.

As sedes dos grupos masculinos serão Austrália, Azerbaijão, Indonésia, Cazquistão, Nova Zelândia, Porto Rico, Ruanda e Uzbequistão. Brasil, Costa do Marfim e Tailândia são as sedes dos grupos femininos.





Entre os objetivos do torneio está a evolução competitiva de forças modestas e emergentes entre seleções. Por outro lado, há seleções mais fortes na mistura, como Austrália, Cabo Verde, Curaçao, Nova Zelândia e Uzbequistão, classificadas para a Copa do Mundo de 2026.

Com o torneio, a Fifa também mira o intercâmbio de práticas de arbitragem, organização de eventos e e de competições ao redor do mundo.

Veja todos os grupos do Fifa Series 2026, organizados por sedes:

Grupos masculinos

Indonésia

Bulgária

Indonésia

Ilhas Salomão

São Cristóvão e Névis

Ruanda (grupo A)

Estônia

Granada

Quênia

Ruanda

Ruanda (grupo B)

Aruba

Liechtenstein

Macau

Tanzânia

Porto Rico

Samoa Americana

Guam

Porto Rico

Ilhas Virgens Americanas

Uzbequistão

Gabão

Trinidad e Tobago

Uzbequistão

Venezuela

Azerbaijão

Azerbaijão

Omã

Serra Leoa

Santa Lúcia

Austrália

Austrália

Camarões

China

Curaçao

Nova Zelândia

Cabo Verde

Chile

Finlândia

Nova Zelândia

Cazaquistão

Comores

Cazaquistão

Kuwait

Namíbia

Grupos femininos

Tailândia

RD Congo

Nepal

Seleção da Oceania

Tailândia

Costa do Marfim

Costa do Marfim

Mauritânia

Paquistão

Ilhas Turcas e Caicos

Brasil

Brasil

Canadá

Coreia do Sul

Zâmbia

