Com Brasil entre as sedes, Fifa anuncia participantes de novo torneio de seleções
Seleção feminina será uma das participantes do Fifa Series, que será disputada nas datas de março e abril
A Fifa anunciou, nesta segunda-feira, os 48 participantes da Fifa Series, a nova competição de seleções da entidade que terá sua primeira edição em 2026. A seleção brasileira será uma das participantes na disputa feminina e anfitriã de seu grupo (com Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia), o que significa que as partidas serão disputadas no país, que será sede da Copa do Mundo de 2027.
No total, serão 11 sedes e 12 grupos de quatro seleções, compreendendo todas as confederações do globo: nove grupos masculinos e três femininos. As partidas, que na prática são uma série de amistosos internacionais, serão disputadas nas janelas internacionais de março e abril, e o calendário de partidas será divulgado em breve.
As sedes dos grupos masculinos serão Austrália, Azerbaijão, Indonésia, Cazquistão, Nova Zelândia, Porto Rico, Ruanda e Uzbequistão. Brasil, Costa do Marfim e Tailândia são as sedes dos grupos femininos.
Entre os objetivos do torneio está a evolução competitiva de forças modestas e emergentes entre seleções. Por outro lado, há seleções mais fortes na mistura, como Austrália, Cabo Verde, Curaçao, Nova Zelândia e Uzbequistão, classificadas para a Copa do Mundo de 2026.
Com o torneio, a Fifa também mira o intercâmbio de práticas de arbitragem, organização de eventos e e de competições ao redor do mundo.
Veja todos os grupos do Fifa Series 2026, organizados por sedes:
Grupos masculinos
Indonésia
Bulgária
Indonésia
Ilhas Salomão
São Cristóvão e Névis
Ruanda (grupo A)
Estônia
Granada
Quênia
Ruanda
Ruanda (grupo B)
Aruba
Liechtenstein
Macau
Tanzânia
Porto Rico
Samoa Americana
Guam
Porto Rico
Ilhas Virgens Americanas
Uzbequistão
Gabão
Trinidad e Tobago
Uzbequistão
Venezuela
Azerbaijão
Azerbaijão
Omã
Serra Leoa
Santa Lúcia
Austrália
Austrália
Camarões
China
Curaçao
Nova Zelândia
Cabo Verde
Chile
Finlândia
Nova Zelândia
Cazaquistão
Comores
Cazaquistão
Kuwait
Namíbia
Grupos femininos
Tailândia
RD Congo
Nepal
Seleção da Oceania
Tailândia
Costa do Marfim
Costa do Marfim
Mauritânia
Paquistão
Ilhas Turcas e Caicos
Brasil
Brasil
Canadá
Coreia do Sul
Zâmbia