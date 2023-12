A- A+

Copa feminina Com Brasil entre os concorrentes, Fifa anuncia 3 candidaturas para sediar Copa feminina de 2027 Decisão será anunciada após votação pública durante Congresso da Fifa, marcado para 17 de maio na Tailândia

A Fifa anunciou neste sábado (9) que foram apresentadas três candidaturas para organizar a Copa do Mundo Feminina de 2027: uma europeia composta por Bélgica, Alemanha e Holanda, outra norte-americana com Estados Unidos e México e, por último, a do Brasil.

A decisão será anunciada após uma votação pública durante o próximo Congresso da Fifa, marcado para o dia 17 de maio de 2024, em Bangkok, na Tailândia, informou a instituição em um comunicado.

Em 25 de novembro, a África do Sul anunciou a sua retirada do processo, preferindo “apresentar uma candidatura mais bem preparada para 2031”, explicou a sua federação.

Os Estados Unidos já organizaram sozinhos as edições de 1999 e 2003, e a Alemanha a edição de 2011.

A última Copa do Mundo feminina foi organizada pela Austrália e pela Nova Zelândia de julho a agosto de 2023, e a Espanha se sagrou campeã ao vencer a Inglaterra na final.

Veja também

Campeonato Espanhol Bellingham volta a marcar mas Real Madrid empata com Betis