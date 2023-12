A- A+

Futebol Feminino Com Brasil fora do top 10 e nova líder, FIFA divulga ranking do futebol feminino Seleção Brasileira não ficava fora do top 10 desde setembro de 2019

A FIFA divulgou nesta sexta (15) o último ranking de seleções femininas de 2023. A lista, que tinha sido atualizada pela última vez em agosto deste ano, não foi benéfica para a Seleção Brasileira que saiu do top 10, e agora ocupa a 11ª colocação no ranking.

A última vez que a seleção não figurou entre as 10 melhores foi em setembro de 2019, quando, na ocasião, também ficou na 11ª posição.

A Canarinha disputou cinco amistosos após a Copa do Mundo. Desses confrontos, obteve três vitórias e duas derrotas, sendo uma vitória por 1x0 e uma derrota por 2x0 contra o Canadá, uma vitória por 4x3 e um revés por 2x0 contra o Japão e uma vitória de goleada contra seleção da Nicarágua por 4x0.

Apesar da queda, o Brasil ainda ocupa o posto de seleção sul-americana mais bem classificada, tendo a Colômbia como a segunda melhor, em 23º, e a Argentina como a terceira, 31ª.

Nova líder e mudanças no top 3

Pela primeira vez na história, a Espanha, atual campeã da Copa do Mundo, assumiu a liderança do ranking e se tornou o quarto time da história a ocupar o topo da lista. Juntamente com as espanholas, completam o novo pódio os Estados Unidos (2º), que foi eliminado nas oitavas de final da copa, e a França (3º), eliminada nas quartas, subindo uma posição cada, em relação ao ranking anterior.

A Suécia foi o destaque negativo do top 10. As nórdicas não só perderam a primeira posição, como despencaram quatro posições, figurando agora no 5º lugar. Confira o novo top 11:

1. Espanha: 2066,05

2. Estados Unidos: 2045,12

3. França: 2021,69

4. Inglaterra: 2014,19

5. Suécia: 1998,09

6. Alemanha: 1987,25

7. Holanda: 1986,84

8. Japão: 1978,01

9. Coreia do Norte: 1950,87

10. Canadá: 1948,58

11. Brasil: 1941,08

