MELHOR DO MUNDO Com brasileiro Ederson, Fifa anuncia goleiros finalistas ao Prêmio The Best 2023; confira Cerimônia de premiação acontece no dia 15 de janeiro, em Londres, na Inglaterra

A Fifa anunciou, na manhã desta terça-feira (12), os três finalistas ao Prêmio The Best 2023, na categoria melhor goleiro do mundo. Os indicados são o arqueiro brasileiro do Manchester City, Ederson, além de Thibaut Courtois, belga do Real Madrid, e Yassine Bounou, marroquino do Sevilla. A cerimônia de premiação acontece no dia 15 de janeiro, em Londres, na Inglaterra.

Dos três, Ederson foi, sem dúvidas, o mais vencedor na última temporada. Além do título do Campeonato Inglês - terceiro seguido -, o goleiro ajudou o Manchester City na conquista da FA Cup e da inédita Liga dos Campeões. A principal atuação do jogador foi justamente na final do torneio, contra a Internazionale de Milão, ao realizar diversas defesas cruciais para a vitória da equipe por 1 a 0.

Forte candidato ao prêmio, Courtois também viveu uma ótima temporada. Apesar de ter conquistado apenas o título da Copa do Rey em 2022-23, o goleiro desempenhou um papel fundamental na campanha do Real Madrid até a semifinal da última Champions League, quando a equipe foi eliminada pelo City de Ederson.

Fechando os finalistas, Bounou brilhou pelo Sevilla na conquista da Europa League, com defesas importantes na campanha. Vale lembrar que na Copa do Mundo de 2022, o goleiro também fez um grande torneio por sua seleção, Marrocos, que terminou o campeonato como quarta colocada.

No futebol feminino, as finalistas anunciadas foram a australiana Mackenzie Arnold, do West Ham, a espanhola Catalina Coll, do Barcelona, e a inglesa Mary Earps, do Manchester United.

Para a categoria de melhor jogador do mundo, ainda não houve o anúncio oficial dos três finalistas. Até o momento, há apenas a indicação de 12 jogadores. São eles: Julian Álvarez (Manchester City), Marcelo Brozovic (Al-Nassr), Kevin De Bruyne (Manchester City), Ilkay Gundogan (Barcelona), Erling Haaland (Manchester City), Rodri (Manchester City), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (Inter Miami), Victor Osimhen (Napoli), Declan Rice (Arsenal) e Bernardo Silva (Manchester City).

Já para a categoria de melhor jogadora do planeta, foram indicadas: Aitana Bonmatí (Barcelona); Linda Caicedo (Real Madrid); Rachel Daly (Aston Villa Ladies); Kadidiatou Diani (Lyon); Caitlin Foord (Arsenal); Mary Fowler (Manchester City); Alex Greenwood (Manchester City); Jennifer Hermoso (Pachuca); Lindsey Horan (Lyon); Amanda Ilestedt (PSG/Arsenal); Lauren James (Chelsea); Sam Kerr (Chelsea); Mapi León (Barcelona); Hinata Miyazawa (Mynavi); Salma Paralluelo (Barcelona); e Keira Walsh (Barcelona).



