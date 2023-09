A- A+

Futebol Com brasileiro, revista elege os dez maiores goleiros do século; veja lista FourFourTwo escolheu apenas um não europeu para o ranking

A revista inglesa FourFourTwo elaborou um ranking com os dez melhores goleiros deste século. O recém-aposentado Gianluigi Buffon lidera a lista, que tem apenas um brasileiro. Com passagens de sucesso por Inter de Milão e Flamengo, Júlio César é o representante do Brasil. Ele foi um dos poucos brasileiros a ser o goleiro titular da seleção brasileira em duas Copas do Mundo: 2010 e 2014.

“O papel do goleiro mudou talvez mais do que qualquer outro em campo nas últimas duas décadas. Os goleiros, em geral, também mudaram. [...] “Os guardiões contemporâneos, no entanto, são figuras mais calmas e compostas que transmitem essa confiança à equipe com uma distribuição hábil e a capacidade de varrer a defesa como nunca antes. Em 23 anos, vimos todos os tipos de guarda-redes – mas nenhum melhor do que estes 10”, aponta a publicação.

O brasileiro é o único representante não europeu entre os listados. A Espanha é o país com mais representantes, três ao todo. Os demais representam um país cada. Veja, abaixo, a lista completa.

10 - Hugo Lloris

“Lloris ganhou maior reconhecimento por suas habilidades excepcionais depois de se mudar para a Premier League, para o Tottenham, em 2012. Os Spurs gastaram 11,8 milhões de libras para retirá-lo do Lyon”, diz a publicação.

9 - Júlio César

“Uma vez descrito por ninguém menos que o grande italiano Gianluca Pagliuca como o melhor do mundo, Cesar assumiu o lugar de Francesco Toldo, da Inter, no time titular (que era um goleiro tão seguro que apenas o infortúnio de sua carreira ter coincidido com a de Buffon o impediu de ganhar maior respeito internacional)”, diz o texto da publicação.

A FourFourTwo afirmou que ele “provou ser o goleiro brasileiro composto e consistente que Taffarel, Marcos e Dida nunca poderiam ser”, chegando a 87 partidas pela Seleção.

8 - David de Gea

“Sucessor de Edwin van der Sar, e de Iker Casillas na seleção [...] ele se tornou a maior força do United nos tempos difíceis que se seguiram à aposentadoria de Sir Alex Ferguson. Para a Espanha, a sua capacidade significou que o declínio de Iker Casillas não foi o trauma que poderia ter sido”, diz a publicação, que completa: “seus últimos anos no United nunca deveriam diminuir o quão bom esse homem era em seu auge. Durante 2017/18, ele foi indiscutivelmente o melhor goleiro do futebol inglês”.

7 - Victor Valdés

Considerado “o primeiro dos guarda-redes modernos” pela revista, Valdés “também foi uma força significativa no talvez maior time de todos os tempos: o Barcelona de Pep Guardiola de 2008 a 2012”. “Ele também foi tão consistente que ultrapassou o grande Andoni Zubizarreta como o goleiro com mais jogos pelo clube catalão”, lembra a FourFourTwo.

6 - Oiver Kahn

“Se Kahn é mais lembrado pelas suas atuações excepcionais na Copa do Mundo de 2002, na qual a Alemanha chegou inesperadamente à final, é em grande parte porque ele precisava jogar muito bem em um time limitado. O então jogador de 32 anos sofreu apenas um gol quando a Alemanha chegou à final do mundial, mas as suas excelentes exibições foram cruelmente prejudicadas por um raro erro que levou Ronaldo a marcar o primeiro dos dois gols da vitória. Independentemente disso, Kahn ainda se tornou o primeiro goleiro a ganhar a Bola de Ouro de melhor jogador da Copa do Mundo.

Em nível de clube, no Bayern de Munique, [...] o alemão conquistou 16 troféus importantes, talvez o mais satisfatório de todos quando defendeu três dos pênaltis do Valência para garantir a vitória na final da Liga dos Campeões de 2001.”

5 - Manuel Neuer

“O alemão é amplamente considerado um dos melhores do mundo há mais de uma década, e o modelo do que um goleiro moderno deveria ser. Ele também substituiu Kahn de forma convincente tanto no clube quanto na seleção, tendo vencido a Copa do Mundo e sido influente no Bayern de Munique, tornando-se o primeiro time alemão a vencer a trinca Bundesliga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões, em 2012/13, e o segundo, sempre em 2019/20.

A antecipação, a autoridade e a agilidade de Neuer, aliadas à sua habilidade futebolística, significavam que apenas a longevidade era necessária antes que ele ganhasse paridade com os melhores. Ele certamente conquistou esse status nas últimas temporadas.”

4 - Petr Cech

“Se não fosse por uma colisão com Stephen Hunt, do Reading, enquanto atuava pelo Chelsea, em 2006, que o levou a sofrer uma fratura no crânio, exigindo uma neurocirurgia e a utilização de um protetor de cabeça pelo resto da sua carreira, o tcheco de 35 anos poderia ter se tornado o maior dos tempos modernos.

Desde a sua chegada ao Chelsea, em 2004, até aquela lesão (após a qual ele teve um excelente desempenho, mas sem repetir os níveis extraordinários que alcançou), Cech foi verdadeiramente imperioso. Por dois anos, ele foi quase excessivamente difícil de marcar, e foi o melhor do mundo."

3 - Edwin van der Sar

“Goleiro que deu lugar a Buffon na Juventus, Van der Sar fez uma transferência surpresa para o Fulham em 2001, mas foi sua transferência para o Manchester United em 2005 que realmente estabeleceu seu legado. Ele finalmente se aposentou após seis anos em Old Trafford, após derrota para o Barcelona na final da Liga dos Campeões de 2011, mas aos 40 anos e tendo passado por um verão indiano maravilhoso e uma excelente carreira.

Sua longevidade é extraordinária. O holandês era o goleiro do Ajax quando eles se sagraram campeões europeus em 1995 e estavam de volta 13 anos depois, quando sua defesa na disputa de pênaltis valeu ao Manchester United a final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, em 2008. Ao longo de sua carreira, Van der Sar foi autoritário e calmo ao mesmo tempo. Com desempenho consistente em um nível de elite com o mínimo de barulho.”

2 - Iker Casillas

“Sempre haverá quem sinta que Casillas foi superior a Buffon enquanto o espanhol estava no auge. Casillas foi quem, em 2000, sagrou-se vencedor da Liga dos Campeões poucos dias depois de completar 19 anos. Ele também foi crucial para as vitórias da Espanha em dois Campeonatos Europeus e uma Copa do Mundo entre 2008 e 2012. No entanto, seu declínio – que começou bem antes de ele trocar o Real Madrid pelo Porto em 2015 – pareceu prematuro.

A liderança de Casillas e as defesas inspiradoras que foi capaz de realizar – de Arjen Robben na final do Campeonato do Mundo de 2010 é tão marcante como qualquer outra – foram os seus maiores pontos fortes."

1 - Gianluigi Buffon

"[...] Pode ter produzido a sua melhor forma nos primeiros tempos na Juventus, mas manteve esse nível durante muito tempo – e o fato de ter havido tão poucos pontos baixos na carreira é o que o torna o melhor. Mesmo o que deveria ter sido considerado o ponto mais baixo da sua carreira – a despromoção da Juve para a Serie B depois do Calciopoli, durante o ano da vitória da Itália no Campeonato do Mundo de 2006 – acabou por contribuir para a sua reputação.

A lealdade que demonstrou ao permanecer em Turim e ajudar o clube a redescobrir o seu lugar entre as principais equipas da Europa confirmou o seu lugar como uma lenda entre os torcedores da Juventus. A sua incrível longevidade mais do que justificou a Juve gastar o que era então um recorde mundial de 52 milhões de euros por um goleiro em 2001. Os 176 jogos pela seleção da Itália também representam um recorde e superam de forma convincente o anterior recorde italiano de 111, outrora detido pelo brilhante Dino Zoff.”

