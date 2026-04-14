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BASQUETE Com brasileiros, NBA abre torneio play-in nesta terça; veja times, chaves e horários Jogos únicos e mata-mata definem as quatro últimas vagas para os playoffs

Com a temporada regular encerrada no último domingo, a NBA inicia, nesta terça-feira, a primeira etapa de sua pós-temporada: o torneio play-in, que coloca em disputa as quatro últimas vagas (duas em cada conferência) nos playoffs, o mata-mata decisivo da liga. O Prime Video transmite as partidas.

Presente no atual formato desde a temporada 2020/21, o play-in envolve as equipes que terminaram entre a sétima e a décima colocação em cada conferência. Sétimo e oitavo se enfrentam em jogo único, valendo a vaga nos playoffs, enquanto o perdedor ainda tem mais uma chance, brigando pela vaga contra o vencedor do confronto entre o décimo e o nono. Veja os classificados nesta temporada:

Conferência Leste:

7º colocado: Philadelphia Sixers (45 vitórias e 37 derrotas na temporada)

8º colocado: Orlando Magic (45V e 37D)

9º colocado: Charlotte Hornets (44V e 38D)

10º colocado: Miami Heat (43V e 39D)

Conferência Oeste:

7º colocado: Phoenix Suns (45V e 37D)

8º colocado: Portland Trail Blazers (42V e 40D)

9º colocado: Los Angeles Clippers (42V e 40D)

10º colocado: Golden State Warriors (37V e 45D)

O play-in terá dois brasileiros em ação: o ala-pivô Gui Santos, dos Warriors, e Tiago Splitter, técnico dos Blazers. Há a chance até deles se enfrentarem, caso os Warriors vençam sua partida e os Blazers percam.





Veja jogos, horários e chaves do torneio play-in da NBA:

Terça, 20h30 - Charlotte Hornets x Miami Heat

Terça, 23h - Phoenix Suns x Portland Trail Blazers

Quarta, 20h30 - Philadelphia Sixers x Orlando Magic

Quarta, 23h - Los Angeles Clippers x Golden State Warriors

Sexta, 20h30 - Sixers ou Magic (derrotado) x Hornets ou Heat (vencedor)

Sexta, 23h - Suns ou Blazers (derrotado) x Clippers ou Warriors (vencedor)

*Os jogos em negrito valem vaga nos playoffs

Nos playoffs, o primeiro a avançar no Oeste pega o San Antonio Spurs, segundo colocado geral. O segundo a avançar encara o Oklahoma City Thunder, primeiro colocado e atual campeão. Já no Leste, o primeiro a avançar duela com o Boston Celtics, segundo colocado, enquanto o segundo classificado pega o Detroit Pistons, primeiro geral. Os playoffs começam neste sábado, um dia depois das decisões do play-in. Veja os confrontos já definidos até aqui:

Oeste:

Los Angeles Lakers x Houston Rockets

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

Leste:

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

New York Knicks x Atlanta Hawks

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