Com brilho de Alajbegovic, Bósnia vence Catar e mantém sonho inédito na Copa do Mundo

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A Bósnia segue viva na luta por uma vaga inédita na segunda fase da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, no Lumen Field, em Seattle, a seleção europeia venceu o Catar por 3 a 1, pela terceira rodada do Grupo B, e encerrou um longo jejum de vitórias para continuar sonhando com a classificação entre os melhores terceiros colocados. Os gols foram marcados por Alajbegovic, Dzeko - em lance anotado como gol contra de Al-Brake - e Mahmic. Al-Haydos descontou para os catarianos.



Com o resultado, a Bósnia terminou a fase de grupos com quatro pontos, mesma pontuação do Canadá, mas atrás no saldo de gols. A Suíça fechou a chave na liderança, com sete. Já o Catar se despediu do torneio na lanterna, com apenas um ponto. Agora, os bósnios aguardam a definição dos demais grupos para saber se avançarão pela primeira vez à fase mata-mata de um Mundial.



Pressionada pela necessidade da vitória, a Bósnia assumiu o controle da partida desde os minutos iniciais. Com Dzeko comandando o setor ofensivo e Alajbegovic em tarde inspirada, a equipe europeia encontrou espaços diante de um Catar excessivamente recuado. O primeiro gol saiu aos 28 minutos e nasceu de uma jogada individual de destaque. Alajbegovic recebeu pela esquerda cercado por defensores, driblou mais um adversário na entrada da área e acertou um chute potente no ângulo, sem chances para o goleiro.



O gol desorganizou ainda mais a defesa catariana. Cinco minutos depois, Kolasinac fez a inversão para Dzeko, que finalizou de primeira. A bola desviou em Al-Brake antes de entrar, e a arbitragem registrou o lance como gol contra. Embalada, a Bósnia esteve perto de ampliar novamente antes do intervalo, mas Dzeko acertou a trave quando apareceu livre na área.





Quando parecia dominado, o Catar reagiu nos minutos finais da primeira etapa. Aos 41, Pedro Miguel cruzou da direita, a bola atravessou toda a área e encontrou Edemilson Junior, que serviu Al-Haydos para diminuir a diferença. O gol mudou o cenário do jogo, e os asiáticos quase empataram antes do intervalo. Novamente pela direita, Pedro Miguel criou duas boas oportunidades e, em uma delas, acertou a trave.



O segundo tempo foi mais equilibrado. O Catar adiantou suas linhas e passou a controlar mais a posse de bola, tendo Afif como principal articulador das ações ofensivas. Em vantagem, a Bósnia recuou e adotou uma postura mais conservadora, reforçando o meio-campo e abrindo mão da presença constante de Dzeko no ataque. Apesar da pressão catariana, os europeus conseguiram suportar os momentos mais delicados da partida.



A definição veio aos 34. Após uma cobrança ensaiada de falta rasteira, a Bósnia trocou passes na entrada da área até Basic finalizar. A bola desviou na defesa, permaneceu viva e sobrou para Hadzikadunic escorar para Mahmic, que finalizou firme para marcar o terceiro gol.



O lance encerrou qualquer possibilidade de reação do Catar e permitiu aos bósnios administrar os minutos finais. O apito final confirmou uma vitória que encerra uma sequência de sete partidas sem triunfos e mantém acesa a esperança de uma classificação inédita.



Ficha técnica



Bósnia 3 x 1 Catar



Bósnia - Nikola Vasilj; Kolasinac, Nikola Katic (Hadzikadunic), Stjepan Radeljic e Arjan Malic (Memic); Ivan Basic e Ivan Sunjic (Tahirovic); Ermedin Demirovic, Edin Dzeko (Mahmic), Kerim Alajbegovic (Burnic) e Esmir Bajraktarevic. Técnico: Sergej Barbarez.



Catar - Mahmoud Abunada; Pedro Miguel, Issa Laye, Jassem Gaber (Hatim Mohamed), Boualem Khoukhi e Sultan Albrake; Karim Boufiad (Almoez Ali) e Ahmed Fathi; Edmilson Junior (Alaaeldin), Hassan Al-Haydos (Al-Ganehi) e Akram Afif. Técnico: Julen Lopetegui



Gols - Alajbegovic, aos 28, Al-Brake, aos 33, e Al-Haydos, aos 41 minutos do primeiro tempo. Mahmic, aos 34 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Mahmic (Bósnia); Ahmed Fathi (Catar)

Árbitro - Jesús Valenzuela (VEN)

Renda e público - Não divulgados

Local - Lumen Field, em Seatlle (EUA)

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