Mundial sub-17 Com brilho de jovens do Bahia, Brasil goleia Honduras na estreia da Copa do Mundo sub-17 No próximo dia 7, os brasileiros encaram a Indonésia, em Doha

A seleção brasileira contou com uma tarde inspirada da base do Bahia para golear Honduras por 7 a 0 e estrear com autoridade na Copa do Mundo sub-17. Os Pivetes de Aço Ruan Pablo e Dell (duas vezes), conhecido como Haaland do Sertão, comandaram o setor ofensivo e participaram de três gols brasileiros nesta tarde, em Doha, no Catar. Ângelo, Vitão, Felipe Morais e Gabriel Mec foram os autores dos outros tentos.

Com o nível técnico acima, a seleção brasileira fez exatamente o que se esperava no início da partida: não deixou o time hondurenho jogar e pressionou no campo de ataque. E a goleada começou a ganhar forma logo aos nove minutos do primeiro tempo, com o gol do atacante Ruan Pablo, do Bahia, em bela jogada individual.

Antes dos 20 minutos da primeira etapa, a seleção brasileira balançou a rede mais duas vezes. Uma com Dell, aos 15, após bate rebate dentro da área, e outra com Felipe Morais, aos 19, que acertou um chute de rara felicidade de fora da área. Com o resultado favorável e o forte calor na Aspire Zone, a equipe de Carlos Eduado Patetuci diminuiu um pouco o ritmo, mas mesmo assim continuou sem sofrer perigo.

A prova disto é que a seleção de Honduras não finalizou no primeiro tempo (15 chutes do Brasil a zero) e o goleiro João Pedro foi apenas um mero espectador da partida. Ainda deu tempo de Dell, de contrato renovado com o Bahia, marcar o segundo dele e o quarto da equipe brasileira, depois de boa jogada individual de Ruan Pablo. Tiago finalizou de fora da área e o camisa 9 só desviou para balançar as redes, aos 49.

Com a goleada desenhada, a segunda etapa serviu para o técnico Carlos Eduardo Patetuci descansar alguns dos principais nomes — como o capitão Zé Lucas, que saiu no intervalo. Além disso, era normal que os garotos diminuíssem o ritmo da primeira etapa. Mas mesmo assim, deu tempo da seleção brasileira anotar mais três gols.

O primeiro com o zagueiro Vitão, aos 14, que aproveitou o cruzamento na área e marcou de cabeça, após saída do goleiro hondurenho. A bola ultrapassou a linha, mas sequer esfutou a rede. 15 minutos depois, foi a vez do lateral-direito Ângelo, outro destaque da partida, acertar um chute cruzado e anotar o seu gol.

Quando o placar parecia definido, o camisa 10 Gabriel Mec conseguiu deixar sua marca. Em belo passe de cavadinha do meia Vinicius Rocha, o jogador do Grêmio invadiu a área e bateu na saída do goleiro. Vitória do Brasil por 7 a 0 e estreia com moral na competição em busca do pentacampeonato.

Agora, a seleção brasileira terá mais dois compromissos na primeira fase: a Indonésia, no dia 7 de novembro, e a Zâmbia, no dia 10. A equipe integra o Grupo H. Todos os jogos da Copa do Mundo Sub-17 acontecerão nos campos do complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar — com exceção da final, que será disputada no Estádio Internacional Khalifa.

