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Copa do Mundo

Com brilho de Kane, Inglaterra vira sobre RD Congo e encara México nas oitavas da Copa

Artilheiro inglês foi decisivo na reta final da partida para garantir os europeus na próxima fase do Mundial

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Harry Kane marcou os dois gols da virada da Inglaterra sobre RD CongoHarry Kane marcou os dois gols da virada da Inglaterra sobre RD Congo - Foto: Odd ANDERSEN / AFP

A Inglaterra está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Em duro duelo contra RD Congo, na tarde desta quarta-feira (1º), em Atlanta, os europeus precisaram contar com o brilho de Harry Kane para se manterem vivos no Mundial. O camisa 9 foi o autor dos dois gols da vitória por 2x1. Cipenga marcou para os africanos. 

Na próxima fase, o 'English Team' vai encarar o México, domingo (5), às 21h (de Brasília), no Azteca. Quem avançar encara o vencedor de Brasil x Noruega, que se enfrentam no mesmo dia, às 17h, em Nova Jersey.

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O jogo

A Inglaterra foi para a partida com três desfalques na lateral-direita: Livramento, Quansah e James. Coincidentemente, o primeiro gol da partida surgiu justamente em um momento em que a defesa inglesa deixou o setor desguarnecido. Aos 6 minutos do primeiro tempo, Cipenga recebeu com liberdade nas costas de Spece, que herdou a vaga na direita, e fuzilou de perna direita no canto do goleiro Pickford para abrir o placar e colocar em xeque o favoritismo dos ingleses.

Depois de ser premiada ao sair para o jogo em vez de ficar na defensiva, a seleção democrática-congolesa manteve uma postura corajosa de equilibrar ações e pressionar a defesa adversária em busca do segundo gol. Os ingleses sentiram o golpe e, por vezes, responderem com faltas duras. A Inglaterra tomou o controle da partida após a pausa para hidratação e quase abriu o placar aos 29, mas Mpasi fez defesa espetacular após cabeçada de Bellingham Aos 34, Wan-Bissaka salvou finalização de Rashford em cima da linha.

Se defendendo bem, a RD Congo também foi inteligente para sair em contra-ataques e por pouco não ampliou aos 41, mas Wissa, na pequena área, acertou a trave após escorar cruzamento da direita Na sequência, a Inglaterra pediu pênalti de Mpasi em Kane, mas a arbitragem mandou seguir. O goleiro democrático-congolês apareceu para fazer outro milagre antes do intervalo, em nova cabeçada de Bellingham, e uma defesa importante em finalização de Kane.

Necessitando urgentemente do gol, a Inglaterra foi ao ataque e levou perigo ainda nos primeiros minutos do segundo tempo. O gol quase saiu em finalização de Rashford, na rede pelo lado de fora, e com Mpasi fazendo defesa cirúrgica após a bola desviar na defesa em cruzamento de Bellingham. O meia do Real Madrid inclusive foi o jogador mais lúcido do time inglês.

Pressionada, a seleção africana democrático-congolesa apostou de vez nos contra-ataques na etapa final. Mbuku, responsável pela organização do meio-campo do combinado africano, quase ampliou em chute desviado de fora da área. O técnico alemão Thomas Tuchel recorreu ao banco de reservas de logo obteve resultado. Gordon, que entrou na vaga de Rashford, cruzou com perfeição para Kane cabecear para o fundo das redes, aos 29 minutos.

O jogo ganhou contornos de tensão, com a Inglaterra pressionando e a RD Congo tentando aproveitar os contra-ataques. Aos 40 minutos, Kane recebeu na entrada da área, driblou a marcação e acertou belo chute no ângulo, garantindo a classificação inglesa

Ficha técnica

Inglaterra 2 x 1 RD Congo

Inglaterra - Pickford; Spence (Eze), Konsa, Guehi e O’Reilly; Elliot Anderson, Rice (Stones) e Bellingham; Madueke (Saka), Harry Kane e Rashford (Gordon). Técnico: Thomas Tuchel.

RD Congo - Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba e Masuaku (Joris Kayembe); Moutoussamy, Sadiki, Mukau (Kayembe) e Mbuku (Elia); Wissa e Cipenga (Bongonda). Técnico: Sébastien Desabre.

Árbitro - Adham Makhadmeh (Jordânia).
Gols - Cipenga, aos 6 minutos do primeiro tempo; Harry Kane, aos 29 e aos 40 do segundo tempo.
Cartões amarelos - Bellingham (Inglaterra); Sadiki (RD Congo).
Público - 68.239

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