Copa do Mundo Com camisa da Seleção Brasileira Feminina, Rodrygo convoca torcida na disputa da Copa do Mundo Brasil estreia na Copa do Mundo no próximo dia 24 de Julho

Meia Rodrygo veste camisa da Seleção Brasileira Feminina e convoca a torcida para apoiar as mulheres na Copa do Mundo. Em parceria com a Neoenergia, jogador do Brasil diz que chegou a hora de elas brilharem em campo durante o Mundial da Austrália e da Nova Zelândia, e a #nossavez, enquanto sociedade, de apoiarmos a equipe de forma incondicional.

A poucos dias para o início da Copa do Mundo de Futebol Feminino, na Austrália e na Nova Zelândia, a Seleção Brasileira já está pronta para fazer história e conquistar o primeiro Mundial. O jogador Rodrygo já vestiu a amarelinha para torcer pelo Brasil. Em parceria com Neoenergia, pela primeira vez na história um atleta da Seleção Masculina veste a camisa da Seleção Feminina em uma demonstração de apoio às mulheres do Brasil na Copa (assista ao vídeo aqui).

“Agora é a vez delas de brilhar em campo. E, a nossa, como brasileiros, de torcer pelas mulheres”. Essa é a mensagem do meia Rodrygo, personagem da campanha publicitária da Neoenergia, patrocinadora das Seleções Brasileiras Femininas de futebol. No filme #NossaVez, a companhia lança uma reflexão sobre a importância do papel da mulher dentro e fora do gramado. A ideia é provocar uma mudança a favor da igualdade de gênero entre os brasileiros, e convocá-los a torcer para o time que vai disputar o campeonato mundial na Austrália e na Nova Zelândia.

Com a experiência de quem já representou o Brasil em Copa de Mundo, o craque Rodrygo reforçou o incentivo às jogadoras. “O desempenho no futebol exige mais do que técnica e habilidade. A motivação da torcida faz muita diferença quando um atleta está em campo. Me sinto muito orgulhoso em participar dessa história que celebra as mulheres e leva a vibração que todo atleta necessita. Estou junto com elas nessa jornada”, disse o atacante Rodrygo, que atualmente joga no Real Madrid, na Espanha.

