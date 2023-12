Com campeões da Libertadores e árbitro brasileiro, IFFHS divulga atletas indicados à premiação

A- A+

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou nessa segunda-feira (11) a lista de indicados aos melhores do mundo de 2023. A premiação acontece desde 1987 e tem o júri formado por jornalistas esportivos e especialistas em futebol de mais de 120 países.

Dentre os indicados à categoria de melhor do mundo, Germán Cano, atacante do Fluminense, é o único indicado da América do Sul a estar concorrendo ao prêmio. Artilheiro do Brasil na temporada com 40 gols, Cano foi peça fundamental para o Tricolor Carioca, ajudando o clube a conquistar o estadual e a inédita Libertadores.

Fernando Diniz, treinador do Fluminense e técnico interino da Seleção Brasileira, é outro representante do Tricolor na premiação. Diniz, que fez a sua melhor temporada como treinador, concorrerá ao prêmio de melhor técnico de clube e terá concorrentes de peso na disputa, como Pep Guardiola e Carlo Ancelotti.

Na categoria de melhor jogador jovem de 2023, os clubes brasileiros serão representados por Endrick, atacante do Palmeiras, e Vitor Roque, atacante do Athletico-PR. O jogador palmeirense foi um dos destaques do Palmeiras na conquista do título do Brasileirão marcando 11 gols no campeonato. Já Vitor Roque fez uma excelente temporada no Furacão, marcando 21 gols em 45 partidas, rendendo a sua transferência para o Barcelona em janeiro de 2024.

Outro representante do futebol brasileiro na premiação será o árbitro Wilton Pereira Sampaio. O juiz, que está afastado pela CBF desde setembro, por conta de um erro na partida entre Corinthians e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, está sendo cogitado para apitar a Eurocopa 2024.

Outros brasileiros

Além dos atletas mencionados, o Brasil conta com outros brasileiros concorrendo à premiação. Vinícius Júnior, destaque do Real Madrid, concorre ao prêmio de melhor do mundo. Ederson e Alisson, goleiros da Seleção e do Manchester City e Liverpool, respectivamente, irão disputar o prêmio de melhor goleiro. Sávio, do Girona, sensação do Campeonato Espanhol, e Sylvinho, treinador responsável por classificar a Seleção da Albânia à sua segunda Eurocopa, concorrem na categoria de melhor jogador jovem e treinador de seleção, respectivamente.

Confira a lista dos indicados à premiação

Melhores jogadores de 2023

Jude Bellingham (Inglaterra) - Real Madrid

Kevin De Bruyne (Bélgica) - Manchester City

Rúben Dias (Portugal) - Manchester City

lkay Gündoan (Alemanha) - Manchester City/Barcelona

Erling Haaland (Noruega) - Manchester City

Rodri (Espanha) - Manchester City

Bernardo Silva (Portugal) - Manchester City

Harry Kane (Inglaterra) - Tottenham Hotspur/Bayern de Munique

Kim Min-jae (Coreia do Sul) - Napoli/Bayern de Munique

Lautaro Martínez (Argentina) - Inter de Milão

Nicolò Barella (Itália) - Inter de Milão

Kylian Mbappé (França) - Paris Saint-Germain

Lionel Messi (Argentina) - Paris Saint-Germain/Inter Miami

Jamal Musiala (Alemanha) - Bayern de Munique

Martin Ødegaard (Noruega) - Arsenal

Bukayo Saka (Inglaterra) - Arsenal

Victor Osimhen (Nigéria) - Napoli

Viní Jr (Brasil) - Real Madrid

Bruno Fernandes (Portugal) - Manchester United

Mohamed Salah (Egito) - Liverpool

Romelu Lukaku (Bélgica) - Inter/Roma

Alphonso Davies (Canadá) - Bayern de Munique

Cristiano Ronaldo (Portugal) - Al Nassr Jeddah

Germán Cano (Argentina) - Fluminense

Antoine Griezmann (França) - Atlético de Madrid

Melhores Técnicos de Clube de 2023

Pep Guardiola (Espanha) - Manchester City

David Moyes (Escócia) - West Ham United

Mikel Arteta (Espanha) - Arsenal

Simone Inzaghi (Itália) - Inter de Milão

Stefano Pioli (Itália) - Milan

Luciano Spalletti (Itália) - Napoli

Carlo Ancelotti (Itália) - Real Madrid

Xavi (Espanha) - Barcelona

Fernando Diniz (Brasil) - Fluminense

Jorge Almirón (Argentina) - Boca Juniors

Luis Zubeldía (Argentina) - LDU

Luís Castro (Portugal) - Botafogo Rio de Janeiro/Al-Nassr

Steve Cherundolo (EUA) - Los Angeles FC

Marcel Koller (Suíça) - Al Ahly Cairo

Albert Riera (Espanha) - Auckland City



