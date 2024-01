A- A+

Campeonato Pernambucano Com caras novas entre relacionados, Náutico visita o Afogados, no Vianão Confronto acontece às 19h desta quinta-feira (18), pela segunda rodada do Pernambucano

A estreia no Pernambucano, contra o Flamengo de Arcoverde, não foi das mais difíceis para o Náutico. Nesta quinta-feira (18), porém, o Alvirrubro será o primeiro time do Trio de Ferro a sair da Região Metropolitana no Recife para um desafio no Estadual. Em confronto realizado no Vianão, o clube da Rosa e Silva visita o Afogados, às 19h, pela segunda rodada. Enquanto o Timbu soma três pontos, a Coruja busca se recuperar da goleada sofrida perante o Central.

Para o compromisso no Sertão, o técnico Allan Aal ganhou caras novas entre os relacionados. Entretanto, a expectativa é que todos comecem entre os reservas. Após os atacantes Leandro Barcia e Paulo Sérgio serem regularizados na segunda-feira, na terça-feira foi a vez do zagueiro Robson Reis ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e ficar à disposição.

De volta ao Náutico depois de 13 anos, Paulo Sérgio iniciou os trabalhos junto ao grupo na última semana. Apesar de começar o confronto com o Afogados como opção para o segundo tempo, o experiente jogador de 34 anos afirmou estar pronto para ajudar o Timbu a conquistar mais três pontos no Estadual. Ele trabalhou com o técnico Allan Aal no ABC em 2023. "Já estou apto, à disposição de toda comissão técnica, seja para começar jogando ou entrando durante a partida. O fato de já conhecer (Allan Aal) ajuda bastante. Sei a forma que ele gosta de jogar e trabalhar", salientou.

Após o resultado positivo na estreia do Pernambucano, Aal deixou claro que dificilmente repetiria a formação que iniciou o duelo com o Flamengo de Arcoverde. Principalmente pela questão física. Mas, caso não tenha nenhum problema de última hora, a equipe titular na noite desta quinta deve ser a mesma do domingo.

Já em crise?

Goleado pelo Central, por 4x1, em Caruaru, pela primeira rodada, o Afogados chega ao confronto com o Timbu vivendo instabilidade interna. No início da semana, sem dar detalhes sobre a decisão, a diretoria sertaneja surpreendeu ao comunicar as dispensas do zagueiro Márcio e do volante Roberto. Ambos foram titulares contra a Patativa. O defensor, inclusive, havia sido o capitão da equipe.

Ficha técnica



Afogados

Maltos; Felipe Pacajus, Heverton, Matheus Oliveira e Danilo Bala; Gabriel Alves, Jordan e Doda; Palominha, Rodrigo e Erik Mendes. Técnico: Pedro Manta.

Náutico

Vagner; Danilo Belão, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Luiz Paulo; Marcos Júnior, Lorran e Patrick Allan; Kauan Santos, Evandro e Fernandinho. Técnico: Allan Aal.

Local: Estádio Vianão (Afogados da Ingazeira/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Diego Fernando

Assistentes: Michel Ferreira do Nascimento e Matheus Valentim

Transmissão: Canal GOAT

Veja também

Superliga de Vôlei Recife Vôlei perde sua primeira partida na Superliga B