Vôlei Com carinho da torcida, Seleção Brasileira de Vôlei feminino desembarca no Recife para Sul-Americano Jogos acontecerão no Geraldão, na Zona Sul da capital pernambucana

A seleção brasileira de voleibol feminino já está no Recife, onde acontecerá entre os dias 19 e 23 deste mês o Campeonato Sul-Americano de Vôlei. O time desembarcou no Aeroporto Internacional no Recife no início da noite desta quarta-feira (16). Aproximadamente 100 torcedores acompanharam a chegada.

O professor de História Andrews Antônio Barros, de 45 anos, foi um desses torcedores. Ele já está com o ingresso comprado e é presença confirmada para o jogo contra o Peru.

“A ansiedade está grande. A expectativa é muito positiva, tanto para o feminino quanto para o masculino”, disse o torcedor.

Os jogos femininos da competição internacional serão sediados no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da cidade.

Neste sábado (19), o Brasil enfrentará o Chile às 20h30. No dia seguinte, as adversárias serão da Argentina, às 18h30. No dia 22, receberá o Peru, às 20h30. E, por último, a Colômbia, às 20h30 do dia 23.

Bilheteria

Os ingressos para a competição internacional podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital (www.bilheteriadigital.com) e ainda de forma presencial nas lojas Esposende Calçados, no Recife; e em quiosques nos shoppings Recife, Riomar e Tacaruna.

Abaixo, confira a tabela dos jogos femininos do Sul-Americano

19/08 (sábado)

Argentina x Peru, às 18h)

Brasil x Chile, às 20h30

20/08 (domingo)

Chile x Colômbia, às 16h

Brasil x Argentina, às 18h30

21/08 (segunda-feira)

Peru x Colômbia, às 18h

Chile x Argentina, às 20h30

22/08 (terça-feira)

Argentina x Colômbia, às 18h

Brasil x Peru, às 20h30

23/08 (quarta-feira)

Peru x Chile, às 18h

Brasil x Colômbia, às 20h30

