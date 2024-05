A- A+

X1 Com Carlinhos Bala e Marcelinho Paraíba, X1 Brazil realiza evento no Geraldão O novo card do evento de um contra um acontece no dia 14 deste mês

Com disputa entre os ex-jogadores Carlinhos Bala e Marcelinho Paraíba no "Jogo das Estrelas", a X1 Brazil realiza no dia 14 de maio, no ginásio Geraldão, localizado na Imbiribeira- Zona Sul do Recife-, mais uma edição do card. Campeões e ex-campeões estarão em ação em uma noite que promete muita competitividade e lances memoráveis.

O Geraldão será palco das disputas de títulos masculino e feminino a partir das 17h. L7, que venceu o cinturão em casa, no último Combate do Maranhão, foi vetado pelo departamento médico. Diante dessas

circunstâncias, Berô Paraíba será quem ficará com a vaga no confronto principal, contra Etinho,

o maior vencedor de todos os tempos do X1 Brazil. O ganhador será detentor de um cinturão interino, até o próximo combate, previsto para julho.



Após a última emocionante disputa, o cinturão feminino também estará em jogo. Toinha defendeu seu posto de melhor jogadora de X1 do país nas cobranças de shootout, após igualdade diante de Bia Cabelinho, em um movimentado duelo de 3 a 3. No entanto, o desafio agora promete ser ainda maior.



Marina Höher é atleta da Seleção Brasileira de Fut7, venceu a última Premier League Saudita

defendendo o Al Nassr e foi eleita em 2018 a melhor jogadora do mundo no Fut7. Ela aceita esse

novo desafio e promete se tornar a nova rainha do X1. Toinha está preparada para a batalha.

A grande novidade deste Combate será o “Jogo das Estrelas”. O duelo será entre dois ex-atletas com muita história no futebol e principalmente em Pernambuco. Carlinhos Bala, com passagens por Sport, Santa Cruz e Náutico entra em campo para um grande jogo. Do outro lado, Marcelinho Paraíba com história no Sport, São Paulo e outros clubes do Brasil e também do exterior, será o desafiante. Promessa de uma partida eletrizante.

Os ingressos para o público já estão à venda pelo site da Evenyx com valor promocional de R$ 20,00. Clique aqui para comprar.

“É motivo de orgulho poder retornar a Recife, o berço da modalidade, com o maior card da história da X1 Brazil. Dois cinturões em jogo e confrontos entre grandes nomes do início ao fim. Os ingressos devem se esgotar rapidamente e quem comparecer ao Geraldão será testemunha de uma noite inesquecível. O X1 só cresce no país e promete dar um salto ainda maior após esse Combate”, analisa Davi Oliveira, gerente de projetos da X1 Brazil.



O X1 Brazil Combate de Recife terá transmissão ao vivo da CazéTV, no Youtube, na Live de Ney

Silva, o pioneiro da modalidade e grande influenciador da várzea nacional, e também no

Instagram oficial da X1 Brazil.



Confira o card completo:



Carlinhos Bala x Marcelinho Paraíba – Jogo das Estrelas

Etinho (Bet22) x Berô (Aposta Ganha) – Disputa do Cinturão Masculino

Toinha (Arena São Francisco) x Marina Hoher (TNN Sports) – Disputa do Cinturão Feminino

Paçoca (Lance de Sorte) x Jonatas (Aposta Ganha)

Brasil (Apostador) x Kaká (BetEsporte)

