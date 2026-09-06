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Sport Com Carpini na lista, Sport mira até quatro técnicos para substituir Dal Pozzo Após três treinadores passarem pelo clube no ano, direção adota cautela para fechar com próximo nome

Horas após anunciar a demissão do técnico Gilmar Dal Pozzo, o Sport já se movimenta para contratar um novo comandante para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Com Thiago Carpini na lista, a diretoria trabalha com até quatro nomes para assumir o time.

A informação foi apurada pela Folha de Pernambuco, na tarde deste domingo (6), junto ao diretor de futebol do clube, Bruno Reis. Segundo o dirigente, os primeiros contatos foram feitos de forma "superficial".

"Estamos realizando contatos com alguns nomes, mas tudo muito superficial ainda. Carpini é um dos nomes que vamos conversar", falou o diretor.

Ainda segundo Bruno Reis, nem todos os nomes de interesse da cúpula de futebol estão desempregados. Treinadores das Séries A e B serão procurados. Apesar da urgência, o dirigente afirma que o momento pede cautela por parte da diretoria. A princípio, o Sport espera que o próximo treinador esteja na Ilha, na quinta-feira (10), ao menos assistindo ao duelo com a Ponte Preta.

"A ideia é acertarmos no nome que possa nos dar a condição do acesso à Série A. Apesar da urgência que demanda, teremos cautela e responsabilidade na escolha do nome. Se for possível, que já esteja dirigindo ou, no mínimo, assitindo à partida contra a Ponte Preta", pontuou Bruno Reis.

Com a demissão de Gilmar Dal Pozzo, o Sport se prepara para receber o quarto técnico em 2026. Além do treinador que deixou o clube neste domingo, Roger Silva e Márcio Goiano dirigiram o Leão no decorrer desta temporada.

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