A- A+

Série B Com casa cheia, dúvidas e retornos, Sport encara o ABC na Ilha do Retiro Leão busca se recuperar de derrota para o Criciúma, neste domingo (28)

Depois de conhecer a primeira derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport se apega no apoio da torcida para voltar a triunfar na competição nacional. Com todos os ingressos disponíveis retirados, o Leão recebe o ABC, às 18h deste domingo, na Ilha do Retiro, pela 9ª rodada. Ainda com dois compromissos a serem realizados, o Rubro-negro iniciou a rodada na 10ª colocação, com 11 pontos, e precisa dos três pontos para encostar no G-4. Já a equipe potiguar amarga a lanterna do certame, com quatro pontos. Pela segunda vez, o público presente na Praça da Bandeira será composto por mulheres, crianças até 12 anos e pessoas com deficiência.

Esta será a terceira vez que o Sport enfrenta o ABC na temporada. Coincidentemente, a terceira na Ilha do Retiro. Nas duas anteriores, válidas pela Copa do Nordeste, vitórias por 2x0, na fase de grupos, e 1x0, na semifinal.

Desgaste preocupa Enderson

Agora, para conseguir mais um resultado positivo perante o Elefante, o Sport terá que superar algumas condições adversas. Principalmente no que diz respeito ao físico dos jogadores. Nas últimas semanas, o Leão tem lidado com ausências por lesão. Entre baixas confirmadas e dúvidas, são cinco atletas. Além disso, Enderson ainda perdeu Igor Cariús, suspenso preventivamente por 30 dias pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Otávio Noronha.

Às vésperas de encarar o Criciúma, dois jogadores viraram ausências de última hora. No último treino visando a partida, Ewerthon sentiu um desconforto na coxa direita. Sem Eduardo, coube a Enderson improvisar Fabinho na lateral direita. Minutos antes da bola rolar no Heriberto Hülse, Rafael Thyere também alegou um desconforto na coxa direita e teve que ser cortado. Para a vaga do capitão, Chico foi acionado no miolo de zaga, com Sabino sendo deslocado para o lado direito. Na sexta-feira, ambos passaram por exames e devem ter suas situações atualizadas momentos antes da partida.

Depois da partida do meio de semana, o treinador rubro-negro usou Jorginho como exemplo para enfatizar que o elenco está “no limite”. O camisa 10 iniciou o duelo com o Criciúma no banco de reservas. E para a partida contra o ABC, não estão descartadas novas mudanças.

Técnico terá retornos

No entanto, apesar das incógnitas, Enderson poderá contar com duas voltas neste final de semana. Uma delas, talvez, no time titular. Liberado pelo departamento médico, Eduardo vinha treinando com o elenco ao longo da semana e pode preencher a lacuna na lateral direita. Já no ataque, Paulinho deve aparecer entre os relacionados no banco de reservas.

Ficha técnica

Sport

Renan; Eduardo (Fabinho), Chico (Alisson Cassiano), Sabino e Felipinho; Ronaldo, Pedro Martins (Fabinho) e Jorginho; Fabrício Daniel, Luciano Juba e Vagner Love.

ABC

Simão; Luiz Gustavo, Habraão, Afonso e Richardson; Bruno Lima, Ramon e Léo Ceará; Lucas Tocantins, Júnior Todinho e Felipe Garcia. Técnico: Allan Aal.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 18h

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Vanderson Antônio Zanotti (ES) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Márcio Henrique de Góis (SP)

Transmissão: Band e Premiere.

Veja também

Natação Santos Dumont recebe Troféu Brasil de Natação, principal torneio da modalidade no País