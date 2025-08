A- A+

Diante da sua torcida, que compareceu em bom número aos Aflitos, neste domingo (3), o Náutico derrotou o Retrô por 3 a 0, em jogo válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com a vitória e os três gols de saldo, o Timbu chegou a terceira colocação, com 26 pontos, superando o Londrina no saldo de gols.

Com o resultado, o time alvirrubro ampliou para sete jogos a sua invencibilidade na competição, com a terceira vitória seguida nos últimas partidas. Além de encaminhar a classificação com mais tranquilidade nesta reta final, se manter no G-4 garante ao Náutico a vantagem de disputar a última rodada do quadrangular do acesso nos Aflitos.



Caso se confirme entre os quatro primeiros da tabela, o Náutico pode trilhar dois cenários possíveis, dependendo da colocação final. Líder e vice-líder vão alternar entre jogos fora e em casa no quadrangular. Já o terceiro e quarto iniciam como visitantes, jogam duas vezes seguidas como mandantes, depois duas fora e encerram a competição em casa, diante dos seus torcedores.

Sobre o jogo

O clima de otimismo da torcida do Náutico se fez presente já na chegada da delegação ao estádio, no tradicional corredor alvirrubro. Foram 13.914 ingressos vendidos para a partida, gerando uma renda importante de R$ 327.590,00.



Em campo, o Náutico foi escalado com três alterações em relação ao último jogo: Bruno Mezenga na vaga do suspenso Paulo Sérgio, Hélio Borges no lugar do lesionado Kelvin e Igor Pereira, voltando de suspensão, no lugar de Auremir.



Já o time do treinador Itamar Schulle apostou na experiência de Vagner Love no comando do ataque, junto a Gledson e Tales, além do paraguaio Richard Franco, ex-Náutico.



No primeiro tempo, o Náutico esteve mais propositivo, concatenando jogadas de ataque com a participação de Hélio Borges e Vinícius e algumas tentativas pelas pontas e lançamentos longos para a bola aérea de Mezenga.



A marcação alta, característica de Hélio dos Anjos, esteve em ação sufocando a saída de bola do Retrô, que cedia chances e não levava perigo à meta alvirrubra.



O timbu teve boas chances como a cabeçada perigosa de Vinícius e um chute por cima do gol de Lucas Cardoso. Só aos 14’, o Retrô respondeu com uma cobrança de falta de Felipe Ferreira, que passou a esquerda da meta de Muriel.



Logo na sequência, a resposta alvirrubra, em boa jogada de Vinícius pela esquerda, que cruzou para Lucas Cardoso, que chutou para fora. Bem marcado pela zaga alvirrubra, Vagner Love não conseguia espaço para finalizar.



Aos 22’, o zagueiro Matheus Silva, machucado, precisou ser substituído por João Maistro. Na parte final do primeiro tempo, o jogo

Na parte final do primeiro tempo, o jogo ficou mais brigado, disputado fisicamente, com divididas duras que levaram o Náutico a ter outra baixa, o meia Lucas Cardoso, saiu de campo para a entrada de Patrick Alan, que demorou para aparecer para o jogo, mas logo se destacou com um dos melhores da partida.



Aos 41’, após cruzamento de Vinícius e aproveitando rebote do goleiro para o chutaço de Hélio Borges, atento, Patrick Allan foi oportunista para abrir o placar, de cabeça.



Em escanteio cobrado pelo Retrô, a defesa do Náutico tirou mal a bola e Robson Reis chutou e Muriel, da pequena área, salvou o Náutico. Jogadores da Fênix ficaram pedindo mão na bola, mas o árbitro mandou o jogo seguir.



Antes do apito final, nos acréscimos do primeiro tempo, Mezenga desperdiçou grande chance não alcançando a bola em ótimo cruzamento de Marco Antônio.



Náutico arrasador

O Retrô reiniciou o jogo com três mudanças. Felipe Ferreira, Richard Franco e Tales deixaram o jogo para o lugar de Radsley, Michael Douglas e Junior Fialho. Já o Náutico manteve a escalação que venceu a primeira etapa.



Senhor das ações no segundo tempo, o Náutico construiu o placar muito cedo. Logo aos 2 minutos, o capitão alvirrubro Vinícius invadiu a área pela esquerda recebendo um ótimo passe de Patrick Allan para fuzilar o gol com um chute forte que ainda bateu no travessão antes de entrar.

Vinícius levou amarelo por subir na mureta em uma efusiva comemoração do gol, em pleno aniversário de 32 anos, melhor presente para o atacante.



Arrasador, o Náutico fez o terceiro logo em seguida, aos 5 minutos, após belo cruzamento de Patrick Allan, cabeceado por Hélio Borges para o fundo das redes.



Abatido pelos gols sofridos, o Retrô tentou levar perigo em algumas jogadas, mas encontrou pela frente a melhor defesa do campeonato, que anulou suas ações. As grandes chances da Fênix eram chutes de fora da área, defendidos sem perigo por Muriel.

Aos 24, Hélio dos Anjos promoveu alteração tripla, tirando Vinícius, Hélio Borges e Igor Pereira para as entradas de Kayon, Igor Bolt e Auremir.



Já Itamar Schulle, tirou Robson para a entrada de Eduardo Porto. No fim do jogo, sacou Danilo para a entrada de Gledson, mantendo Vagner Love em campo.



Apesar de algumas jogadas que levaram perigo à meta de Muriel, o Náutico conseguiu manter o placar que o levou a conquistar a terceira colocação da Série C, em uma sequência de vitórias que o coloca, por mérito, entre os favoritos ao acesso, muito graças ao excelente trabalho de Hélio dos Anjos.



Ficha técnica

Náutico 3

Muriel; Arnaldo, Mateus Silva (João Maistro), Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira (Auremir), Marco Antônio e Lucas Cardoso (Patrick Allan); Hélio Borges (Igor Bolt), Bruno Mezenga e Vinícius (Kayon). Técnico: Hélio dos Anjos



Retrô 0

Fabian Volpi; Fabinho, Robson (Eduardo Porto), Rayne e João Lucas; Gledson (Danilo), Richard (Radsley) e Iba Ly; Felipe Ferreira (Maycon Douglas), Vágner Love e Tales (Fialho). Técnico: Itamar Schülle



Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Léo Simão Holanda (CE)

Assistentes: Anderson da Silva Rodrigues e José Moracy de Sousa e Silva (ambos do CE)

Gols: Patrick Allan (do 41ºT), Vinícius (aos 2 do 2ºT) e Hélio Borges (aos 5 do 2ºT)

Cartões amarelos: Vinícius e Igor Fernandes (Náutico); Richard Franco, Robson, Tales, Fabinho e Rayne (Retrô)

Público total: 13.914 torcedores

Renda: R$ 327.590,00.



