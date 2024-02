Com chances de garantir vaga direta na semifinal do Pernambucano, Náutico visita o Retrô

A- A+

O Náutico pode carimbar neste fim de semana a vaga direta nas semifinais do Campeonato Pernambucano. Vice-líder do torneio, com 17 pontos, o Timbu pula a etapa das quartas de final e já se garante entre os quatro melhores em caso de triunfo perante o Retrô, neste domingo (18), às 17h, na Arena de Pernambuco.





O cálculo para se manter próximo ao topo é simples. Caso vença, o Náutico iria para 20 pontos, não podendo ser ultrapassado pelo Retrô, atualmente em terceiro, com 14 pontos, e pelo Santa Cruz, em quarto, com 13. A classificação também faria o Timbu garantir lugar na Copa do Brasil em 2025, algo que fez falta neste ano, já que os alvirrubros foram eliminados no ano passado pelo Salgueiro, nas quartas de final do Estadual, ficando fora do mata-mata nacional em 2024.



Terminar em segundo também garante ao Náutico a vantagem de decidir o segundo jogo da semifinal em casa. Timbu e Fênix têm campanhas praticamente idênticas no Pernambucano. O mesmo número de gols marcados (11) e sofridos (3), com a diferença de que os alvirrubros possuem uma vitória a mais e, diferente do time de Camaragibe, está invicto na competição.



“Cada jogo, seja Copa do Nordeste ou no Campeonato Pernambucano, é uma decisão. Consideramos esse o mais importante do ano, carimbando a classificação à próxima fase e tirando mais uma partida. Com essa sequência, poder descansar uma rodada será de extrema importância. Será um jogo difícil, na casa do adversário, que é uma grande equipe. Temos também um grande time e podemos trazer uma vitória”, afirmou o goleiro Vagner.



Diante do Ceará, na partida passada, pela Copa do Nordeste, o Náutico abusou de perder gols e saiu apenas com um empate em 0x0. Melhorar o desempenho ofensivo também é o foco dos alvirrubros perante o Retrô.



“O mais difícil no futebol é criar. Isso nós estamos fazendo, mas estamos pecando na finalização, na hora de fazer o gol. Estamos trabalhando, o professor tem cobrado bastante também. Na hora certa, as vitórias vão acontecer”, declarou.

O Náutico nunca perdeu para o Retrô jogando na Arena de Pernambuco. Nos dois jogos em questão, o Timbu venceu ambos, sendo por 4x1 em 2021 e 1x0 em 2022. Esse último, inclusive, valia o título estadual, com os alvirrubros superando o adversário no tempo normal e nas penalidades, faturando o título.

Vetados

Após sair machucado contra o Maranhão e realizar exame de imagem, o volante Igor Pereira teve constatado o rompimento do ligamento colateral medial do joelho direito e precisará passar por procedimento cirúrgico. O prazo de retorno é de cerca de três meses.

Já o atacante Ray Vanegas, que sentiu dores musculares na mesma partida, teve lesão grau um na coxa esquerda e ficará afastado em torno de duas semanas.



Ficha técnica

Retrô

Paulo Ricardo; Jean, Dankler, Guilherme Paraíba e Edson Lucas; Alencar, Moisés Ribeiro e Radsley; Luisinho, Giva e Gustavinho. Técnico: Roberto Fernandes.

Náutico

Vagner; Arnaldo, Rafael Vaz, Robson Reis e Luiz Paulo; Marcos Júnior, Marco Antônio e Patrick Allan; Júlio César, Leandro Barcia e Paulo Sérgio. Técnico: Allan Aal

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior. Assistentes: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior e Tulio de Farias Ribeiro Caldas

Transmissão: GOAT, FPFTV

