Sport Com chegada antecipada, Roberto Rosales passa por exames para assinar com Sport até fim de 2024 Lateral-direito desembarcou na capital pernambucana na noite do último domingo (6)

Perto de ser anunciado como novo reforço do Sport, o lateral Roberto Rosales já está no Recife. Antes com chegada na capital pernambucana prevista para o próximo final de semana, o venezuelano de 34 anos desembarcou no Aeroporto dos Guararapes na noite do último domingo (6).

Nesta terça-feira (8), o lateral-direito deve passar pelos últimos exames, antes de assinar contrato com o Rubro-negro. Caso esteja apto a defender as cores do Leão, seu vínculo com o clube da Ilha do Retiro será válido até o final de 2024, segundo informou à reportagem o presidente Yuri Romão.

A chegada de Rosales ao Recife de forma antecipada se deu, principalmente, pelas lesões do lateral-direito Eduardo e do lateral-esquerdo Felipinho, diante do Novorizontino, no último sábado. Sem a dupla, Enderson Moreira conta apenas com Ewerthon e Victor Gabriel como atletas de origem para a posição. Suspenso, Igor Cariús será julgado nesta quarta-feira (9) pelo STJD e seu retorno depende de uma nova absolvição.

No entanto, além de ser aprovado nos exames médicos e assinar contrato com o Sport, Rosales, que joga pelas duas laterais, terá que ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até esta quinta-feira (10) para estrear pelo Sport na próxima rodada da Série B. Na sexta-feira (11), o Leão visita o Tombense, às 21h30, no Soares de Azevedo. A diretoria, por sua vez, adota tom de incerteza sobre a possibilidade do venezuelano atuar em Minas.

Nas duas últimas temporadas, Roberto Rosales disputou 69 jogos com a camisa do AEK Larnaca. Além da equipe do Chipre, defendeu equipes como Leganés/ESP, Málaga/ESP, Twente/HOL, Gent/BEL e iniciou a carreira no Caracas, do seu país de origem. Suas últimas aparições ocorreram em meados de junho, nos amistosos da Venezuela contra Honduras e Guatemala, respectivamente.

