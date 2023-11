A- A+

Futebol Com chegada de trio, Seleção Brasileira fica completa para jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas Brasil enfrenta a Colômbia, nesta quinta (16), em Barranquilla, às 21h (de Brasília), e a Argentina, na próxima terça (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã

A Seleção Brasileira está completa para os próximos dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, contra Colômbia, nesta quinta (16), em Barranquilla, às 21h (de Brasília), e a Argentina, na próxima terça (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A delegação teve a chegada dos três convocados que ainda estavam faltando: os laterais Carlos Augusto e Renan Lodi, além do atacante Raphinha.

Com isso, o técnico Fernando Diniz tem agora à disposição os 24 jogadores convocados para os confrontos. Nesta tarde, o grupo participará do primeiro treino com bola, na Granja Comary, no Rio de Janeiro.

