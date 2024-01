A- A+

Náutico Com chegada do Nordestão, Náutico avalia como rodar o elenco sem "privilegiar nenhuma competição" O Timbu tem nesta semana jogos pelo Campeonato Pernambucano e pela Copa do Nordeste

Embalado pela vitória com autoridade no Clássico das Emoções diante do Santa Cruz, o Náutico já pensa em como organizar o elenco para os próximos desafios da temporada. Isso tem uma razão: a partir do próximo final de semana, o Timbu vai passar a dividir as atenções entre o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste. De acordo com o técnico Allan Aal, nenhuma competição será priorizada.

"A gente vai fazer uma avaliação. Sempre vai prevalecer o trabalho de todos, da nossa fisiologia e preparação física para que a gente possa tomar as melhores decisões e colocar em campo os jogadores que estiverem num nível esportivo alto. O termo talvez não seja poupar ou fazer rodízio, mas sim colocar atletas em melhores condições para render mais", iniciou o treinador na entrevista coletiva pós-jogo contra o Santa.

"Desde a minha apresentação eu falei que todos os jogos seriam encarados como uma decisão. Nós não vamos privilegiar nenhuma competição. Vamos colocar o que temos de melhor, buscar o melhor resultado porque é o que a camisa do Náutico exige", completou Allan.

O Náutico estreia na Copa do Nordeste contra o Botafogo-PB no próximo sábado, nos Aflitos. Antes, nesta quarta-feira (31), o Timbu recebe o Petrolina dentro de casa pelo Estadual.

Autor do gol da vitória no Clássico das Emoções, o centroavante Paulo Sérgio ainda não está 100% e sua condição será avaliada para os próximos jogos.

"A gente não pode queimar etapa e machucar ainda mais o atleta. Ele ainda não está 100% na questão de recuperação física e vamos ver como ele vai reagir para tomar a melhor decisão até a quarta-feira", afirmou o técnico alvirrubro.



