Transporte Com Clássico das Emoções e Concurso Unificado, Metrô do Recife funcionará neste domingo (25) Tanto a Linha Centro quanto a Linha Sul estarão operando no domingo (25), das 5h às 23h, para atender às demandas da população

O Metrô do Recife, que voltou a ter a operação suspensa aos domingos para manutenção desde 4 de janeiro, funcionará normalmente, das 5h às 23h, no próximo domingo (25).

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou, tanto a Linha Centro quanto a Linha Sul estarão operando no dia para atender às demandas do Concurso Unificado de Pernambuco (CPU-PE), bem como do Clássico das Emoções entre Santa Cruz x Náutico, que será disputado a partir das 18h, na Arena de Pernambuco.

A suspensão do serviço aos domingos, de acordo com a CBTU, se faz "necessária para viabilizar a continuidade do cronograma intensivo de manutenção da via".

O Metrô do Recife começou a suspender a operação aos domingos em setembro de 2024. De lá para cá, houve exceções em períodos como fim de ano, Carnaval, eleições e Enem.

Em setembro passado, o governo federal anunciou investimentos de R$ 4 bilhões no modal, que será cedido à iniciativa privada.

