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Série B Com Clássico dos Clássicos, CBF detalha mais 6 rodadas da Série B; veja jogos de Náutico e Sport Entidade que comanda o futebol nacional divulgou detalhes da 25ª à 30ª rodada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou, nesta quinta-feira (13), mais seis rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Os jogos com dias e horários definidos são da 25ª a 30ª rodada.

O Clássico dos Clássicos, entre Náutico e Sport, válido pela 30ª rodada, no Esportes da Sorte Aflitos, será disputado no dia 26 de setembro, um sábado, às 20h30.

A 25ª rodada terá início do dia 28 de agosto, uma sexta-feira. Neste dia, o Sport visita o Novorizontino, às 20h30, no no Jorge Ismael de Biasi. No mesmo horário, o Náutico recebe o Athletic-MG, nos Aflitos.

Até a chegada do Clássico dos Clássicos, o Sport encara Ceará (fora), Ponte Preta (casa), CRB (fora) e Juventude (casa). O Náutico, por sua vez, tem Botafogo-SP (casa), América-MG (fora), Operário-PR (casa) e Cuiabá (fora). Confira os dias e horários abaixo.

25ª rodada

Novorizontino x Sport (28/08 - 20h30)

Náutico x Athletic-MG (28/08 - 20h30)

26ª rodada

Náutico x Botafogo-SP (03/09 - 20h)

Ceará x Sport (05/09 - 18h30)

27ª rodada

América-MG x Náutico (09/09 - 20h30)

Sport x Ponte Preta (10/09 - 21h30)

28ª rodada

Náutico x Operário-PR (15/09 - 19h30)

CRB x Sport (15/09 - 21h30)

29ª rodada

Sport x Juventude (19/09 - 16h)

Cuiabá x Náutico (21/09 - 21h30)

30ª rodada

Náutico x Sport (26/09 - 20h30)

Veja a tabela detalhada aqui

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