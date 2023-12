A- A+

Sport Com compensação financeira e jovem envolvido, Sport anuncia saída de Jorginho para o CRB Camisa 10 não demonstrou interesse em jogar pelo Leão em 2024

Fim da novela. A trajetória de Jorginho com a camisa do Sport chegou ao fim. Na tarde desta segunda-feira (18), o clube rubro-negro anunciou que o meia jogará a próxima temporada pelo CRB, em negociação com compensação financeira para os pernambucanos. O valor não foi revelado.

Nas tratativas com o clube alagoano, ainda ficou definido que o Sport receberá 50% dos direitos econômicos e os direitos federativos do meio-campista Samuel Pires, de 16 anos. Segundo o comitê gestor rubro-negro, o atleta já vinha sendo monitorado. O jovem firmou contrato até janeiro de 2027.

O contrato de Jorginho com o Sport encerrou no último dia 30, mas o jogador tinha uma cláusula de renovação automática. Segundo o Rubro-negro, o atleta foi procurado em três oportunidades para estender o vínculo, mas o meia e seus representantes teriam recusado assinar a prorrogação.

Com a negativa do jogador, o Sport optou por acionar o jurídico com base nos termos contratuais. Assim, o clube pernambucano teria que ser ressarcido financeiramente pelo jogador ou pela futura equipe, agora o CRB.

Titular durante a temporada 2023, Jorginho foi um dos destaques do clube no ano. Ao todo, foram 54 jogos pelo Leão, com 13 gols e nove assistências.

Veja também

O Futuro dos Cassinos Online no Brasil: Uma Visão Detalhada