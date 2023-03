A- A+

Libertadores Com confronto entre brasileiros, Libertadores tem grupos sorteados; confira Fase de grupos da competição continental inicia no próximo dia 04

Os clubes brasileiros conheceram seus respectivos caminhos em busca do título da Copa Libertadores da América 2023. Em evento realizado na noite desta segunda-feira (27), em Luque, no Paraguai, a Conmebol sorteou os grupos da competição continental. Ainda na primeira fase, teremos confrontos de dois times do País: Athletico Paranaense e Atlético-MG se encontram no mesmo grupo. A fase de grupos inicia no dia 04 de abril, e a final desta edição acontecerá no Maracanã.

Atual campeão e sempre favorito nas últimas edições, o Flamengo busca o tetracampeonato. No Grupo A, o Rubro-negro carioca estreará na competição diante do Aucas, do Equador, na altitude de Quito. Além dos dois clubes, Racing e Ñublense completam o grupo.

Também tentando o quarto título, o Palmeiras é mais um a estrear na altitude. No entanto, o Verdão visita o Bolívar pelo Grupo C. O clube paulista ainda terá como adversários Barcelona e Cerro Porteño na fase inicial.

Em bom momento com Fernando Diniz, o Fluminense terá nada mais nada menos que o River Plate pela frente no Grupo D. O time das Laranjeiras ainda busca sua primeira taça, após bater na trave em 2008, ao ser vice para a LDU, em pleno Maracanã. Para isso, também terá que deixar Sporting Cristal e The Strongest para trás, antes do mata-mata.

No Grupo B, o Inter terá o Nacional, do Uruguai, pela frente, além dos colombianos Metropolitanos e Independente Medellín. No Grupo E, o Corinthians medirá forças com Ind. Del Valle, Liverpool e Argentino Juniors.Já Athletico e Atlético-MG, no Grupo G, têm Olimpia e Alianza Lima como adversários.

Confira os grupos

Grupo A

Flamengo

Racing/ARG

Aucas/EQU

Ñublense/CHI

Grupo B

Nacional/URU

Internacional

Metropolitanos/COL

Ind. Medellín/COL

Grupo C

Palmeiras

Barcelona/EQU

Bolívar/BOL

Cerro Porteño/PAR

Grupo D

River Plate/ARG

Fluminense

The Strongest/BOL

Sporting Cristal/PER

Grupo E

Ind. Del Valle/EQU

Corinthians

Argentino Juniors/ARG

Liverpool/URU

Grupo F

Boca Juniors/ARG

Colo-Colo/CHI

Monagas/VEN

Deportivo Pereira/COL

Grupo G

Athletico Paranaense

Libertad/PAR

Alianza Lima/PER

Atlético-MG

Grupo H

Olimpia/PAR

Atlético Nacional/COL

Melgar/PER

Patronato/CHI

Premiação da Libertadores

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 15,7 milhões) + US$ 300 mil (R$ 1,57 milhão) por vitória;

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,6 milhões);

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,9 milhões);

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,1 milhões)

;Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36,7 milhões);

Campeão: US$ 18 milhões (R$ 94,5 milhões).

