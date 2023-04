A- A+

Futebol Em comum acordo, Anilson rescinde contrato com o Náutico Atleta não continuará no clube para a sequência da temporada 2023

O zagueiro Anilson não jogará mais pelo Náutico em 2023. Em comum acordo, o atleta decidiu antecipar o término do vínculo com o clube, que se encerraria no final de maio. O jogador era remanescente da temporada 2022, que culminou no rebaixamento do Timbu à Série C.

Com a saída de Anilson, que veio por empréstimo do São Paulo, o Náutico vai ao mercado para buscar mais um zagueiro de olho na sequência da temporada. Atualmente, o setor conta com Paulo Miranda, Odvivan, Denilson e Diego Lima.

Anilson disputou 27 partidas pelo Náutico, com dois gols marcados, em jogos contra Salgueiro e Santa Cruz.

Veja também

Futebol Espanhol Real Madrid goleia Barça com hat-trick de Benzema e vai à final da Copa do Rei