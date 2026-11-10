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Com contrato perto do fim, Denis passará por mais uma cirurgia pelo Sport

Goleiro terá que realizar um procedimento cirúrgico no quadril

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Dênis, goleiro do SportDênis, goleiro do Sport - Foto: Rafael Bandeira / SCR

O goleiro Denis segue lidando com lesões em sua passagem pelo Sport. Desta vez, o jogador de 39 anos terá que realizar um procedimento cirúrgico no quadril. Esta será a sexta cirurgia desde que o atleta desembarcou na Ilha do Retiro, em 2022. 

A informação, dada inicialmente pelo ge, foi confirmada na tarde desta terça-feira (10) pela Folha de Pernambuco. A cirurgia está prevista para acontecer até a próxima semana. 

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No período de quatro anos desde que chegou ao Sport, Denis só entrou em campo 11 vezes: uma no ano de estreia e as outras dez, em 2023. Em junho deste ano, o goleiro teve detectada uma mialgia de adutor devido a um problema crônico no quadril e foi afastado das atividades. 

Nos primeiros meses desta temporada, o jogador chegou a ser relacionado para duas partidas, mas não foi utilizado em nenhuma. Em janeiro, esteve no banco na goleada por 5x0 sobre o Decisão, pelo Pernambucano. Já em abril, também ficou como opção, na vitória leonina pelo mesmo placar, sobre o Maranhão, pela Copa do Nordeste.

O contrato de Denis com o Sport vale até o fim desta temporada. No entanto, diante da realização de mais uma cirurgia, o goleiro terá o vínculo renovado novamente. Isso é o que determina a Lei Geral do Esporte, garantindo a prorrogação contratual até que o atleta se recupere totalmente da lesão. 

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