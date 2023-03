A- A+

SELEÇÃO BRASILEIRA Com convocação de Yuri Alberto, Corinthians encerra jejum na seleção brasileira; veja Atacante do Corinthians e zagueiro Bremer da Juventus foram chamados de última hora para substituir os lesionados Richarlison e Marquinhos cortados pelo técnico Ramon Menezes

Yuri Alberto, atacante do Corinthians, que acaba de completar 22 anos, ganhou de presente a primeira convocação para a seleção brasileira. Mas também deu um presentão aos corintianos. Ele encerra jejum de atletas do clube no plantel da seleção.

Além dele, Bremer, de 26 anos, zagueiro da Juventus, também foi chamado. Ele esteve no grupo que disputou a última Copa do Mundo em 2022.

Eles entram no lugar de Richarlison e Marquinhos, que estão lesionados e foram cortados pelo técnico Ramon Menezes.

O último jogador do Corinthians que atuou pela seleção foi o lateral-direito Fagner, que jogou contra o Peru, em setembro de 2019. Tanto ele quanto o goleiro Cássio, além do meia Renato Augusto, seguiram no radar do então técnico Tite nos últimos anos, mas não voltaram a defender a equipe em campo.

Desde que chegou ao Corinthians, na metade do ano passado, Yuri atuou em 38 partidas, balançou as redes 15 vezes e deu cinco assistências. Nesta temporada, o camisa 9 do Corinthians participou diretamente de sete gols pelo Campeonato Paulista. Com a eliminação precoce da equipe no Estadual, sua partida oficial foi no último domingo.

Os jogadores da seleção se apresentam nesta segunda-feira em Tânger, no Marrocos, para o técnico interino, que irá comandar a equipe nesta primeira data Fifa após a Copa do Mundo do Catar enquanto a entidade define quem será o sucessor de Tite. A seleção brasileira enfrentará o Marrocos no sábado, às 19h (de Brasília), no Estádio Ibn Batouta.

Este será o primeiro confronto da seleção em 2023. Para o duelo, Ramon Menezes chamou 23 atletas, com dez chamados pela primeira vez.

Os convocados:

Goleiros: Ederson (Manchester City, ING), Mycael (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras).

Laterais: Arthur (América-MG), Emerson Royal (Tottenham, ING), Alex Telles (Sevilla, ESP) e Renan Lodi (Nottingham Forest, ING).

Zagueiros: Ibañez - Roma (ITA), Eder Militão - Real Madrid (ESP), Bremer - Juventus (ITA) e Robert Renan - Zenit (RUS)

Meias: André (Fluminense), Andrey (Vasco), Casemiro (Manchester United, ING), João Gomes (Wolverhampton, ING), Paquetá (West Ham, ING) e Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes: Antony (Manchester United, ING), Yuri Alberto (Corinthians), Rodrygo (Real Madrid, ESP), Rony (Palmeiras), Vinicius Jr (Real Madrid, ESP) e Vitor Roque (Atlhetico-PR).

