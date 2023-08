A- A+

Futebol Asiático Com CR7 passando em branco e gols de Talisca, Al Nassr avança na Champions Asiática Cristiano Ronaldo ainda saiu de campo muito irritado com a arbitragem, mesmo com a equipe ganhando por 4x2; confira vídeo

Pela fase preliminar da Champions da Ásia, o Al Nassr/ARA, de Cristiano Ronaldo e Mané, sofreu para passar pelo Shabab Al Ahly, dos Emirados Árabes. Com dois gols depois dos 45 minutos do segundo tempo, a equipe comandada por Luís Castro, ex-técnico do Botafogo, avançou à fase de grupos do torneio. Anderson Talisca balançou as redes duas vezes na vitória por 4x2, nesta terça-feira (22), e foi o grande herói do time, dias depois de quase ficar fora de lista dessa mesma competição.

Revelado no Bahia, Anderson Talisca abriu o placar ainda aos 11 minutos da primeira etapa, depois de cobrança de escanteio de Brozovic. Mas a vantagem não durou muito e Al Ghassani empatou para o time dos Emirados.

Já no início da segunda etapa, Al Ghassani marcou o segundo dele e da equipe. O atacante arrancou em jogada individual e tocou com classe, por cima do goleiro. A equipe de CR7 estava caindo até os 43 minutos da etapa final, quando Al Ghanam empatou a partida de cabeça.

Quando a paritda já se aproximava do fim, nos acréscimos, brilhou a estrela de Talisca, que aproveitou novo cruzamento na área e devolveu a vantagem para a equipe saudita. Antes do apito final, Brozovic ainda teve tempo de dar números finais para o confronto.

Cristiano Ronaldo irritado

Reclamando muito da arbitragem do jogo, o craque português ficou claramente irritado com dois supostos pênaltis não marcados ainda no primeiro tempo da partida. Na saída para o vestíario, CR7 chegou a empurrar alguém do staff do time adversário e gritou para o quarto árbitro acordar "wake up, wake up".

Ronaldo ficou furioso com os penáltis não assinalados a favor do Al Nassr pic.twitter.com/6SVoATktcl — B24 (@B24PT) August 22, 2023

Novo reforço no Al Nassr

Ainda nesta terça, o Porto-POR confirmou que o meio campista luso-brasileiro Otávio foi vendido para o clube saudita por 60 milhões de Euros. O jogador passou nove temporadas na equipe lusitana, onde se tornou ídolo do clube e conquistou convocações para a seleção portuguesa, pela qual disputou a última Copa do Mundo.

