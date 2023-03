A- A+

VIOLÊNCIA Com criança no colo, torcedor do Inter invade o gramado para agredir jogador adversário; assista Cenas foram registradas pela transmissão da partida



Uma cena lamentável aconteceu após o final do jogo entre Internacional e Caxias, disputado no Estádio do Beira-Rio neste domingo (26) válido pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Após a eliminação do Colorado, que foi derrotado nos pênaltis, um torcedor invadiu o campo com uma criança no colo para agredir um atleta adversário.

A cena foi registrada pelas equipe do Premiere, que transmitiaa a partida, e aconteceu durante uma briga generalizada entre os jogadores das duas equipes. Os desentendimentos entre os atletas começaram ainda durante as cobranças de pênalti, quando Matheus Dias, do Inter, e Guedes, do Caxias, foram expulsos pela arbitragem. Após a cobrança que consolidou a eliminação colorada, uma briga teve início dentro e fora de campo.

O torcedor que invadiu o campo com a menina foi amplamente exposto e criticado nas redes sociais. Até o momento, o Internacional não se pronunciou sobre o fato.



Veja a cena:

O CARA INVADIU O CAMPO COM UMA CRIANÇA NO COLO E AINDA AGREDIU O JOGADOR DO CAXIAS.



INACREDITÁVEL



pic.twitter.com/GbTsYMZTGB — Diário de Gols, infos e Stats (@DiarioGols) March 26, 2023

