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Santa Cruz Com Cristian de Souza, Santa Cruz defende invencibilidade como visitante na Série C Treinador comandou clube em sete jogos fora de casa e ainda não perdeu na competição

Passada a vitória diante do Botafogo-PB, pela estreia do quadrangular da segunda fase da Série C, o Santa Cruz terá uma semana completa de trabalhos até o compromisso perante o Maringá, agendado para sábado (12), às 19h30, no Willie Davids. Em visita ao Dogão, a Cobra Coral busca manter uma invencibilidade de quatro meses na competição.

A última derrota do Santa Cruz como visitante na Terceira Divisão aconteceu em 2 de maio deste ano. Na oportunidade, o Tricolor perdeu para o Guarani, por 1x0, no Brinco de Ouro da Princesa. O revés em Campinas foi o terceiro seguido dos pernambucanos no campeonato e culminou na saída de Claudinei Oliveira do comando da equipe.

Três dias depois da saída de Claudinei, o Santa anunciou a contratação de Cristian de Souza. Desde então, a equipe do Arruda não perdeu mais longe do Recife. Em sete compromissos, foram quatro vitórias e três empates. Um aproveitamento de 71,4% dos pontos disputados.

No recorte, o Tricolor venceu Inter de Limeira, Brusque, Paysandu e Barra na condição de visitante. Além disso, empatou com Maringá, Botafogo-PB e Anápolis. Os dois primeiros, coincidentemente, adversários no grupo do quadrangular do acesso.

Maringá x Santa Cruz

Pela primeira fase, Maringá e Santa Cruz empataram em 1x1, no Willie Davids. À época, o Tricolor saiu na frente com Pedro Favela, ainda aos quatro minutos, e Adeílson empatou para os donos da casa, aos 21 minutos do primeiro tempo. O confronto marcava o terceiro jogo de Cristian de Souza à frente da Cobra Coral.

Agora, 12 partidas depois, o treinador reconhece a força do clube paranaense, que também estreou com vitória A equipe do Sul do país bateu o Floresta, por 1x0, no Ceará. De acordo com Cristian, o equilíbrio vai ditar esta fase da competição.

"Os dois líderes vão se enfrentar. Será um jogo fora, conhecemos o time do Maringá. Eles fizeram um bom jogo e ganharam do Floresta fora. O equilibrio vai ser a tônica do campeonato, que será resolvido nos últimos jogos", salientou.

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