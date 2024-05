A- A+

FUTEBOL Com Cristiano Ronaldo na lista, Portugal divulga convocados para a Eurocopa Craque deve disputar sua última Euro com a camisa da seleção portuguesa

Falta pouco menos de um mês para o início da Eurocopa 2024 na Alemanha, e, nesta terça-feira, o técnico Roberto Martínez divulgou a lista de convocados de Portugal para a disputa da competição. Com a presença de Cristiano Ronaldo na lista, a seleção portuguesa é uma das favoritas ao título, ao lado de Espanha, França, Inglaterra e Alemanha.

A Eurocopa 2024 pode ser a última de Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa. Com 39 anos de idade, o craque ainda não fala de aposentadoria, mas tudo leva a crer que CR7 deve jogar até a Copa do Mundo de 2026, quando terá 41 anos.

Além de Cristiano Ronaldo, Portugal conta com nomes de destaque no futebol mundial como Rúben Dias, Bruno Fernandes e Bernardo Silva para buscar o bicampeonato da competição. Em 2016, a seleção portuguesa conquistou o título inédito da Eurocopa ao vencer a França por 1 a 0, em Paris, com gol de Éder na prorrogação.

Veja a lista de convocados de Portugal:



Goleiros: Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá

Defensores: António Silva, Danilo, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Nelson Semedo, Nuno Mendes, Pepe e Rúben Dias.

Meio-campistas: Bruno Fernandes, João Palhinha, João Neves, Otávio, Rúben Neves, Vitinha e Bernardo Silva.

Atacantes: Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão e Pedro Neto.

Portugal está no Grupo F da Eurocopa 2024, ao lado de Turquia, Geórgia e República Tcheca. A seleção portuguesa estreia na competição no dia 18 de junho, às 16h (horário de Brasília), contra a República Tcheca, na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha.

