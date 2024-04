A- A+

Sport Com 'decisões' pela frente, Sport não mostra preocupação com baixas por lesão Para estreia da Série B, por exemplo, Leão perdeu quatro jogadores antes de duelo com Amazonas

Ainda na primeira rodada da Série B, o Sport viu as lesões atrapalharem o planejamento do clube para o confronto de estreia. Foram quatro baixas durante a semana que antecedeu o duelo com o Amazonas, fora de casa, no último sábado (20). Além disso, depois da partida contra o clube manauara, o Leão anunciou que o atacante Zé Roberto fraturou a fíbula do joelho esquerdo e será baixa para Mariano Soso por até seis semanas.

Entre esta reta final de abril e o final de maio, a equipe da Ilha do Retiro disputará nove partidas. Serão seis jogos pela Segundona, além dos dois compromissos diante do Atlético-MG, pela terceira fase da Copa do Brasil, e a semifinal da Copa do Nordeste, contra o Fortaleza.

Em 2024, o Sport já entrou em campo em 25 oportunidades. Nos jogos do Estadual, principalmente, Mariano Soso optou por rodar o elenco em algumas ocasiões, no intuito de controlar a minutagem dos atletas e evitar possíveis lesões. Agora, com partidas importantes pela frente, utilizar o que tem de melhor tem sido essencial para obter bons resultados. Apesar da maratona de jogos, o comitê gestor do clube, através do diretor Guilherme Falcão, encara com naturalidade as baixas por contusão.

“Não preocupa. A maratona de jogos é algo que enfrentamos com naturalidade no primeiro semestre de todos os anos, principalmente quando vamos obtendo êxito nas competições. Estamos vivos em todas que disputamos até o momento. Essa constatação serve para responder a sua pergunta quanto ao planejamento e preparação do elenco, bem como para ressaltar o acerto da estratégia de controle de minutagem que aplicamos no início da temporada”, pontuou.

Como de praxe, o Sport só atualiza o quadro clínico dos jogadores entregues ao departamento médico momentos antes de entrar em campo. Apesar dos dez dias livres para trabalhar, entre a partida com o Ceará e a estreia na Série B, o Leão perdeu três titulares para encarar o Amazonas: o zagueiro Rafael Thyere, em tratamento de tendinite patelar, e os meias Lucas Lima, com um quadro de lombalgia, e Alan Ruiz, por conta de um desconforto no músculo anterior da coxa. Além deles, o volante Fábio Matheus também foi ausência, após apresentar quadro de lombalgia. O prata da casa, contudo, já está treinando com o grupo.

No pós-jogo na Arena da Amazônia, Soso chegou a revelar que dois jogadores não atuaram em suas melhores condições. De acordo com o técnico, Barletta foi substituído por Pablo Dyego, no intervalo, por conta de um “incômodo muscular”. Zé Roberto, por sua vez, foi acionado apenas aos 39 minutos do segundo tempo. Porém, o camisa 99 teria jogado “com um incômodo importante e não se encontrava 100%".

Com dúvidas, o Sport segue se preparando para voltar a campo pela Série B. Nesta sexta-feira (26), às 19h, o Leão entra em campo para encarar o Vila Nova, às 19h, na Arena de Pernambuco, pela 2ª rodada. Enquanto o Rubro-negro vem de vitória por 3x2 contra o Amazonas, o Tigre derrotou o Guarani, em Goiânia, por 2x0.

Veja também

Libertadores Botafogo vence Universitario e segue vivo na Libertadores