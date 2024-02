A- A+

Futebol Com demissão de Mano, Corinthians vai para seu 8º técnico desde vinda de Abel no Palmeiras Treinador português chegou no alviverde em novembro de 2020 e conquistou nove títulos, enquanto o rival paulista vive seca no período

Há três anos e três meses, o português Abel Ferreira era apresentado como novo técnico do Palmeiras. Desde então, o comandante conquistou diversos títulos pelo alviverde e viu o rival Corinthians, que nesta segunda-feira demitiu Mano Menezes, ter oito treinadores diferentes no período, incluindo os interinos que estiveram à frente do Timão por um ou dois jogos.

Quando Abel Ferreira assumiu o Palmeiras, no dia 4 de novembro de 2020, Vagner Mancini era o treinador do Corinthians. De lá para cá, outros seis comandaram o alvinegro do Parque São Jorge: Sylvinho, Vítor Pereira, Fernando Lázaro, Cuca, Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes.

Dentre os sete treinadores diferentes, apenas o português Vítor Pereira não foi demitido do cargo pela diretoria do Corinthians. Na ocasião, o comandante alegou problemas familiares para deixar o Timão, mas foi anunciado pelo Flamengo no mês seguinte. Todos os outros foram desligados do clube em algum momento nestes pouco mais de três anos.

Desta forma, Abel Ferreira, que segue no comando do Palmeiras e sem qualquer pretensão de deixar o cargo, verá o oitavo treinador diferente no Corinthians. Para piorar a situação, o Timão viu, neste período, o seu rival conquistar nove títulos, enquanto vive uma seca desde o Paulistão de 2019, conquistado no dia 21 de abri daquele ano.

De acordo com o site ge, o atual comandante do São Bernardo, Márcio Zanardi, surge como opção para ocupar a vaga. Mano Menezes, que tinha contrato até o fim de 2025 e uma multa rescisória milionária, deixa o Corinthians em sua terceira passagem com 20 jogos, sendo seis vitórias, cinco empates e nove derrotas — um aproveitamento de apenas 38%.

Além do aproveitamento abaixo do esperado, o desempenho no Campeonato Paulista também foi fundamental para a decisão da diretoria. O Timão soma quatro derrotas seguidas — para São Paulo, Novorizontino, São Bernardo e Ituano — em cinco jogos na temporada e está na zona de rebaixamento na classificação geral, ocupando a penúltima posição.

