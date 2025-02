A- A+

TÊNIS Com derrota na estreia do Rio Open, João Fonseca cai oito posições no ranking da ATP Tenista brasileiro, que tinha pontos a defender no torneio carioca, sai da 68ª colocação para a 76ª

Com a derrota para o francês Alexandre Müller, nesta terça-feira, na estreia no Rio Open, o brasileiro João Fonseca deve cair posições no ranking da ATP. Depois de chegar à inédita 68ª colocação, ao conquistar o ATP 250 de Buenos Aires, no último domingo, ele neste momento está no 76º lugar na lista. Não perde, porém, o título de melhor tenista do país na atualidade — Thiago Wild permanece atrás dele, em 86º.

A posição de Fonseca, porém, só vai ser atualizada oficialmente pela ATP na próxima segunda-feira, depois do encerramento do torneio. E até lá, o brasileiro de 18 anos ainda pode ser ultrapassado por outros atletas, que disputam tanto o Rio Open quanto o ATP de Doha, no Catar.





Fonseca defendia pontuação no ranking pela primeira vez na carreira. Como somou 100 pontos quando chegou às quartas de final da competição carioca no ano passado, ele precisaria, no mínimo, repetir a campanha para não perdê-los agora.

— Não foi o jogo que eu gostaria, mas não poderia deixar de agradecer a essa torcida maravilhosa. É uma honra. Bom poder jogar aqui. Eu só tenho a agradecer ao Rio Open. Mas, não foi dessa vez. Vou me preparar para que no próximo ano venha melhor. Mas vou seguir, o ano não para. Vou seguir trabalhando. A cabeça erguida. Só tenho a agradecer a vocês. Obrigado, pessoal — disse o tenista após a derrota por 6/1 e 7/6 (4).

