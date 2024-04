Com desconforto muscular, Barletta deve desfalcar Sport contra Vila Nova

A- A+

pós ter quatro baixas para a partida contra o Amazonas, na estreia da Série B, o técnico Mariano Soso voltará a ter problemas para escalar o Sport, diante do Vila Nova, nesta sexta-feira (26). Com um desconforto muscular, Chrystian Barletta virou incógnita para o compromisso válido pela 2ª rodada da Série B, às 19h, na Arena de Pernambuco.

O atacante sequer participou dos últimos treinamentos do time e será reavaliado pelos médicos do clube nesta quinta-feira (25). Contra o Amazonas, o camisa 30 deixou o duelo no intervalo se queixando de dores.

Além da incerteza sobre Barletta, Soso não sabe se poderá contar com outros nomes do elenco rubro-negro diante dos goianos. Recuperado de uma tendinite patelar, Rafael Thyere está na transição física. Com um desconforto no músculo anterior da coxa, Alan Ruiz ainda deve ser baixa.

Por outro lado, a expectativa é que Fábio Matheus e Lucas Lima voltem a ser relacionados. Ambos apresentaram um quadro de lombalgia na última semana, mas já voltaram a trabalhar com o grupo.

Perante as dúvidas, um possível Sport nesta sexta-feira pode ser escalado com Caíque França; Pedro Lima, Alisson Cassiano (Rafael Thyere), Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fábio Matheus e Pedro Vilhena (Lucas Lima); Fabricio Domínguez, Romarinho e Gustavo Coutinho.

