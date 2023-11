A- A+

Sport Com desconforto muscular na coxa, Alan Ruiz desfalca Sport contra Mirassol Informação foi divulgada pelo clube junto com a escalação da equipe para o jogo desta sexta-feira (3)

Prestes a encarar o Mirassol, às 19h desta sexta-feira (3), pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport ganhou um desfalque para a partida. O meia Alan Ruiz se lesionou no treino da última quinta (2) e virou baixa no Leão.

De acordo com a assessoria de comunicação do clube, "o atleta Alan Ruiz sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda no treinamento da última quinta-feira e não estará à disposição para a partida de hoje".

A informação foi divulgada junto com a escalação da equipe. Sem Alan Ruiz, que vinha sendo um dos destaques da equipe nos últimos jogos, Fabrício Daniel foi acionado no time titular. Outra modificação é o retorno de Vagner Love ao ataque. Com isso, Diego Souza voltou para a reserva.

O Sport entrará em campo com: Denis; Ewerthon, Thyere, Chico e Felipinho; Fabinho, Pedro Martins e Jorginho; Fabrício Daniel, Edinho e Vagner Love.

Veja também

PAZ NO FUTEBOL Fluminense e Boca concordam em apelo conjunto contra violência