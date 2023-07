A- A+

Sport Com desconto de 60 R$ milhões, Sport fecha acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional A ação formalizada prevê além da diminuição, o parcelamento do montante em 145 meses (cerca de 13 anos), mediante parcelas fixas e variáveis

Nesta sexta-feira (7), o Sport informou que concluiu junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) um acerto para regularizar o passivo fiscal do clube com a União e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Como resultado das tratativas, o Leão obteve um desconto de R$ 60 milhões que ,segundo a instituição rubro-negra, reduziu o passivo para R$ 123,2 milhões.

A ação formalizada prevê além da diminuição, o parcelamento do montante em 145 meses (cerca de 13 anos), mediante parcelas fixas e variáveis em proporção as receitas que o Sport tiver diante dos próximos anos. Antonio Carlos de Souza, advogado que representou o clube destacou a flexibilidade do acordo, que segundo ele se encaixa dentro da realidade do Sport. “Resumo este acordo dentro do lema em que ele foi construído: sustentável e equilibrado. Ele prevê períodos em que possa haver tanto um decréscimo, quanto um acréscimo de caixas, que são cenários naturais dentro do contexto de um clube. Então foi um acordo construído ao longo dos meses totalmente customizado para a realidade do Sport”, afirmou.

Yuri Romão, presidente do rubro-negro, celebrou o acordo que poderá alívio na situação fiscal do clube. “É motivo de muita alegria para nós termos conseguido fazer este acordo, que permitirá a emissão de certidões de regularidade fiscal e representa mais um esforço da gestão para o saneamento do Sport. Um trabalho árduo, que não foi fácil, mas com o empenho de todos que fazem o Clube conseguimos executar”, disse o mandatário.

O Sport informa que concluiu uma transação individual com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para redução e regularização do passivo fiscal.



O acordo, que envolveu descontos e concessões recíprocas, diminui significativamente a dívida: "é um momento histórico". — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 7, 2023

Outra figura envolvida no acerto, o Procurador-Regional Alexandre de Andrade Freire, enxerga a importância do acordo para a instituição que representa. “Trata-se, sem dúvidas, de um acordo muito importante para a PGFN. Conversamos por meses e construímos um plano sustentável, com descontos e benefícios, que permitirá que o Sport resgate sua cidadania fiscal. Foi excelente”, declarou.

