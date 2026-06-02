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Sport Com desfalques, Márcio Goiano ganha semana livre para armar Sport para jogo com Athletic-MG Treinador tem três ausências confirmadas para o duelo válido pela 12ª rodada da Série B

Líder da Série B do Campeonato Brasileiro por uma rodada completa pela primeira vez neste ano, o Sport terá uma boa folga para se preparar visando a manutenção no topo. O Rubro-negro só volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, 10 de junho, pela 12ª rodada. Na oportunidade, o Leão atuará mais uma vez em casa, desta vez contra o Athletic-MG.

O período sem compromissos pela Segundona será determinante para Márcio Goiano realizar mudanças de olho no adversário mineiro. Isso porque, é certo que a equipe pernambucana terá que lidar com algumas ausências.

No Clássico dos Clássicos contra o Náutico, três atletas leoninos receberam o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão automática na próxima rodada: os volantes Zé Lucas e Yago Felipe, além do atacante Iury Castilho. O trio volta a ficar à disposição perante o São Bernardo, fora de casa, na 13ª rodada.

No caso de Zé Lucas, o prata da casa estaria fora do duelo contra o Athletic por servir a seleção sub-20. A equipe nacional encara o Chile nos dias 6 e 9 de junho, em amistosos disputados em Santiago.

Dúvida

Depois de deixar o gramado da Ilha aos 44 minutos do primeiro tempo contra o Náutico, Clayson passará por exames de imagem. O atacante saiu da partida com dores na coxa esquerda para a entrada de Iury Castilho.

Retorno

Em meio às preocupações, Márcio Goiano terá um reforço. Ausente do clássico por estar suspenso, o lateral-esquerdo Felipinho volta a ficar à disposição e retorna ao time titular. Ele foi substituído por Edson Lucas no final de semana.

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