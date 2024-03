A- A+

Futebol Com desfalques no ataque, Allan Aal pode mudar esquema do Náutico para enfrentar o Retrô Timbu não terá Paulo Sérgio, suspenso, além de não contar com Júlio César, Leandro Barcia e Kauan, lesionados

O técnico Allan Aal pode mudar o esquema tático do Náutico para a partida contra o Retrô, domingo (10), nos Aflitos, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano. Com as lesões de Leandro Barcia, Kauan e Júlio César, além de não contar com Paulo Sérgio, que cumpre suspensão automática após ser expulso perante o Afogados, o Timbu pode montar um time reforçado no meio-campo.

A possibilidade acima leva em consideração a entrada de Marcos Júnior no meio-campo, reforçando o setor com Lorran, Marco Antônio e Patrick Allan. Com a mudança, a sugestão seria manter na frente apenas Thalissinho e Evandro.

Caso Aal deseje manter o 4-3-3 tradicional, a saída seria, no lugar de Marcos Júnior, acionar um atacante. A opção mais provável é contar com Ray Vanegas. Fernandinho deve ficar como opção no banco de reservas.

Tabu em jogo

O Náutico nunca venceu o Retrô jogando nos Aflitos. Ao todo, são duas derrotas (ambas pelo Estadual de 2022) e um empate, no mesmo torneio, mas em 2020. Quem avançar na semifinal pegará na decisão o ganhador de Santa Cruz x Sport.

