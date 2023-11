A- A+

SANTA CRUZ Com dificuldade para aproveitar peças no elenco, presidente do Santa diz que base está "esfacelada" Bruno Rodrigues espera poder anunciar 25 atletas em um período de 10 dias

Já tendo revelado o planejamento de anunciar 25 reforços no Santa Cruz em um período de 10 dias, por conta da proximidade do início da temporada de 2024, que acontece em sete de janeiro, diante do Altos-PI, pela pré-Copa do Nordeste, o presidente Bruno Rodrigues afastou a chance de contar com soluções "caseiras" para cumprir a tarefa, direcionando críticas às categorias de base do Tricolor.

"A nossa base está esfacelada. Se tivéssemos uma base forte, já era mais fácil para montar esse time", afirmou, após a sua cerimônia de posse, ocorrida na noite desta segunda-feira (20), na sede social do estádio do Arruda.

Enfatizando o primeiro jogo do ano como um “desafio”, Rodrigues projetou uma boa parceria com o novo gerente de futebol do Tricolor, Francisco Sales, quem também ficará à frente do processo de contratações.

De acordo com a apuração da reportagem da Folha de Pernambuco, além de atletas, Sales também está negociando a vinda de um analista de desempenho.

“(Francisco) Sales entende bem de futebol, apesar de ser jovem. Ele estava no Botafogo da Paraíba e vai fazer um grande trabalho aqui conosco, na gerência. Nós temos um desafio no dia sete”, projetou o presidente.

