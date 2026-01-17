Com dificuldade, Santa vence Vitória das Tabocas e assume momentaneamente a liderança

A- A+

Alívio. Esta é a palavra que define a vitória do Santa Cruz por 1 a 0 sobre o Vitória das Tabocas na partida válida pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano ocorrida neste sábado (17), na Arena de Pernambuco.

Aos 26 minutos do segundo tempo, Matheus Vinicius, que saiu do banco para substituir William Alves lesionado, deu motivo para os tricolores comemorarem com um gol de cabeça.



Antes, o Tricolor do Arruda apresentou uma série de erros e teve problemas para chegar na finalização.

O triunfo deixou a Cobra Coral momentaneamente na liderança do Estadual. Já o Taboquito chegou ao terceiro jogo sem vencer no torneio, com um empate e duas derrotas, e amarga a oitava e última posição, com apenas 1 ponto.



O próximo compromisso do Santa será contra o Retrô já na quarta-feira (21), às 21h30, também na Arena de Pernambuco. Antes, às 18h, o Taboquito entra em campo contra o Maguary, em local ainda a ser definido pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF).



O jogo

O Santa Cruz começou o jogo com a posse de bola e buscou pressionar o Vitória das Tabocas nos primeiros minutos. O time da Mata Sul de Pernambuco tentou segurar o ritmo imposto pelos donos da casa no início da partida.



Aos 2 minutos, Patrick Allan bate o escanteio e Matheus Régis cabeceia para fora.



Wagner Balotelli também tentou arriscar de fora da área e mandou por cima do gol.



Aos 9 minutos, a Cobra Coral perdeu uma grande chance após um cruzamento de Patrick Allan para Quirino, que parou na zaga do Vitória.



O Santa voltou a aparecer com Vitinho, que tentou de fora da área, mas bateu mal e parou nas mãos de Diego Washington.



O primeiro tempo continuou sem muitas oportunidades para as duas equipes, que pareciam tentar se encontrar dentro de campo sem muito sucesso.



Aos 22 minutos, Rodrigues mandou cruzamento de direita para Vitinho, que cabeceou para o goleiro adversário.



Com muitos erros de passe na finalização, as equipes não conseguiram chegar ao primeiro gol.



Aos 33, Patrick Allan tentou mandar um passe na medida para Quirino, mas Léo fez o corte e impediu que o Santa chegasse em uma boa oportunidade de abrir o placar.



Com poucas chances reais de finalização, alguns jogadores do Santa Cruz chegaram a escutar vaias de torcedores presentes na Arena de Pernambuco.



Aos 38 minutos, as duas equipes perderam peças importantes. Após um cruzamento na área, o goleiro Diego saiu de soco e se chocou com o zagueiro William Alves. Os dois ficaram caídos e precisaram ser substituídos após o atendimento médico em campo.



Mesmo com seis minutos de acréscimos, nenhum dos times conseguiu chegar ao primeiro gol e a etapa inicial terminou com o placar de 0 a 0.

Zagueiro sai do banco e salva a Cobra

A inefetividade diminuiu ao decorrer do segundo tempo, com mais chances de gols para o Santa Cruz.



Willian Júnior, que entrou no lugar de Andrey na segunda etapa, bateu de fora da área e o chute sai fraco, mas levou perigo para a Cobra.



Alvo de críticas no primeiro tempo, Rodrigues buscou se redimir e mandou cruzamento para Quirino cabecear por cima do gol do Taboquito.



Mas foi aos 9 minutos que os torcedores do Santa Cruz ficaram com o grito de gol entalado na garganta. Patrick Allan arriscou de fora da área e espalmou nas mãos de Lucão. A bola ainda passou muito perto e bateu no travessão do Tricolor das Tabocas.



O contra-ataque do Vitória veio logo em seguida com Pedro Maycon, que bateu cruzado para fora.



Willian Júnior ainda tentou uma cobrança de falta que levou perigo em mais uma boa chegada da Cobra Coral.

Após um recuo ruim de Balotelli, o Vitória das Tabocas teve boa chance de marcar com Pedro Maycon, mas foi impedido com boa defesa de Rokenedy.



Por pouco Hítalo Rogério não marcou de cabeça após escanteio cobrado pelo lado esquerdo do ataque.

Aos 26 minutos, Matheus Vinícius finalmente levou alegria e alívio para os torcedores do Santa Cruz. Em uma jogada entre zagueiros, o defensor recebeu passe de Eurico, cabeceou e abriu o placar na Arena de Pernambuco.

Vitória das Tabocas 0

Diego Washington (Lucão); Guilherme Lucena, Léo Gaúcho, Hítalo Rogério e Alan Pires; Diego Aragão, Elivelton (Pepeto), Ewerton Ageu (Juninho Carpina) e Gabriel Pires (Luiz Paulo); Bruninho (Higor Vilela) e Pedro Maycon (Tomás Dias). Técnico: Eudes Pedro



Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Hugo Figueiredo

Assistentes: Fernando Antonio e Matheus Valentim

Gols: Matheus Vinicius (26’ do 2T)

Cartões amarelos: Hítalo Rogério, Luiz Paulo, Tomás Dias (VIT)

Transmissões: Canal Goat e TV FPF (Youtube)

