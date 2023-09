A- A+

Eliminatórias Com Diniz, Brasil inicia caminhada rumo à Copa de 2026 diante da Bolívia, em Belém Partida válida pela 1ª rodada das Eliminatórias acontece às 21h45, no Mangueirão

A Seleção Brasileira inicia, na noite desta sexta-feira (8), a caminhada rumo ao tão sonhado hexacampeonato. Com o "Dinizismo" sendo implantado na equipe, o Brasil recebe a Bolívia, às 21h45, no Mangueirão, em Belém, pela 1ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será a primeira do técnico Fernando Diniz no comando do time verde-amarelo.

Depois do fracasso no Mundial do Catar, a Seleção volta a fazer uma partida em competição internacional depois de quase dez meses. Após a saída de Tite, o Brasil chegou a fazer três amistosos sob o comando de Ramon Menezes, atual técnico da seleção sub-20. Na oportunidade, perdeu para Marrocos e Senegal, e goleou Guiné. Com Diniz, o grupo está buscando se adaptar à nova forma de jogar o mais rápido possível. Em coletiva concedida nessa quinta-feira (7), foi a vez do atacante Neymar voltar a elogiar o treinador do Fluminense.

"Sempre admirei muito o trabalho do Diniz. Por tudo que ele fez nos clubes, por tudo que os jogadores já falaram dele, meus amigos. É orgulho muito grande trabalhar com ele. É o nosso comandante, vamos tentar fazer dar certo. Minha relação com ele é igual a que tive com outros treinadores. De muita afinidade, de muito respeito, de muitas conversas. O atleta tem que, sim, conversar com o treinador, para escutar o seu lado. O que às vezes sai nos meios de comunicação não é verdade. Você sendo bem direto e verdadeiro, é o mais importante nessa relação", enfatizou o camisa 10.

Referência técnica dentro da Seleção Brasileira, Neymar ainda fez questão de enfatizar a diferença entre a filosofia de trabalho de Diniz, em relação a outros técnicos que já passaram por sua carreira. "Diniz é um cara que faz um trabalho completamente diferente de tudo que já presenciei. É outro tipo de futebol. Tem mentalidade diferente do que já tive. A maioria dos treinadores que tive fazia quase as mesmas coisas. Ele gosta de reinventar o futebol, de te dar opções. É um cara muito interessante", detalhou.

Escalação

Anunciado no mês passado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar, inclusive, não deve jogar os 90 minutos no Mangueirão. Recuperado de duas lesões na coxa direita, o astro ainda busca o melhor condicionamento físico. Sua última aparição em campo foi em 19 de fevereiro, quando ainda vestia as cores do PSG.

Se Neymar participará do jogo de forma parcial, alguns nomes importantes serão ausências na estreia das Eliminatórias. Vinícius Júnior, lesionado, foi cortado da lista e viu Raphinha ser convocado em seu lugar. Outro que seria titular, Paquetá foi preservado por Diniz, ao começar a ser investigado por suposta violação de apostas esportivas. Já Antony é acusado de agredir a ex-namorada e foi vetado antes mesmo de se reunir com o grupo em Belém. Gabriel Jesus foi acionado para preencher a lacuna no ataque.

Bolívia

Sob o comando do técnico argentino Gustavo Costas, a Bolívia aposta no novo regulamento para retornar ao Mundial. O país só participou das Copas de 1950 e 1994. Nos últimos cinco amistosos, os bolivianos venceram apenas a Arábia Saudita, mas perdarem para Uzbequistão, Equador e Panamá, além de um empate com o Chile.

Ficha técnica

Brasil

Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Rodrygo; Neymar, Raphinha e Richarlison. Técnico: Fernando Diniz.

Bolívia

Guillermo Viscarra; Héctor Cuéllar, Carlos Roca e Jairo Quinteros; Medina, Luciano Ursino, Saucedo (Moreno), Miguelito; Víctor Ábrego (Jaume Cuéllar) e Marcelo Moreno. Técnico: Gustavo Costas.

Estádio: Mangueirão (Belém/PA)

Horário: 21h45

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo e Milciades Saldivar (ambos do PAR)

VAR: Carlos Benítez (PAR)

Transmissão: TV Globo e SporTV.

Veja também

Sport Enderson Moreira permanece como técnico do Sport e explica demora para aparecer na coletiva