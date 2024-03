A- A+

Campeonato Pernambucano Com direito a apagão, Santa Cruz e Sport ficam na igualdade no Arruda Resultado de igualdade deixa Clássico das Multidões em aberto para o duelo do próximo sábado, na Arena de Pernambuco

Diante do maior público do ano em Pernambuco, Santa Cruz e Sport deixaram tudo em aberto no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano, neste sábado (9). Com direito a apagão, 35.601 tricolores viram o Clássico das Multidões terminar empatado em 1x1, no Arruda. Lucas Siqueira abriu o placar para a Cobra Coral, enquanto Felipinho igualou o marcador para o Leão.

Com a totalidade da torcida ao seu favor, o Santa Cruz foi superior ao rival no começo do primeiro tempo. Marcando em cima, o Tricolor por pouco não aproveitou duas saídas erradas do Sport para abrir o placar. Aos oito, após roubada de bola, João Victor recebeu e cruzou da esquerda para Toty. O lateral-direito cabeceou com desvio e viu a bola passar rente a trave direita. Logo em seguida, foi a vez de Felipe vacilar e Thiaguinho ficar no quase. Na finalização, o camisa 17 viu Alisson Cassiano abafar o perigo. Os lances irritaram o técnico Mariano Soso à beira do gramado.

Passado o nervosismo, o Sport chegou com perigo aos 25 minutos. Em boa trama pela direita, Lucas Lima tentou de fora da área, mas parou em boa defesa de William. No rebote, Gustavo Coutinho tentou, mas o bandeira já assinalava o impedimento do camisa 9 rubro-negro. O lance animou os visitantes, que voltaram a incomodar oito minutos mais tarde. Em nova jogada coletiva, Pedro Lima recebeu livre na entrada da área, teve tempo para dominar no peito, e finalizou para mais uma intervenção do goleiro tricolor.

Após ver o Rubro-negro passar a gostar do jogo, a resposta tricolor veio aos 44 minutos. Em bola trabalhada de pé em pé, João Pedro achou Lucas Siqueira livre na marca do pênalti. De pé direito, o volante chutou fraco, mas o suficiente para mandar no canto direito de Caíque França e explodir a torcida tricolor no estádio.

Insatisfeito com a atuação do time na etapa inicial, Soso voltou do intervalo com Barletta na vaga de Fabricio Domínguez. A modificação deu uma maior mobilidade ao ataque rubro-negro, que passou a incomodar o sistema defensivo coral em jogadas agudas pelas laterais. Em duas investidas seguidas, aos 14 minutos, Gustavo Coutinho ganhou pelo alto, mas cabeceou fraco para fáceis defesas de William.

Apagão esfria Sport…

Quando o relógio marcava 19 minutos do segundo tempo, os refletores do Arruda apagaram e o jogo teve que ser paralisado. De acordo os responsáveis pela parte elétrica do estádio, o apagão se deu após o disjuntor receber uma sobrecarga e disparar. Depois de 26 minutos de paralisação, o clássico voltou a ser disputado.

…e reanima o Santa

Com o retorno da partida, o Santa Cruz aproveitou a queda do ímpeto rubro-negro e chegou perigosamente em dois contra-ataques. Logo no primeiro lance, João Diogo arrancou em velocidade e chutou em cima da defesa. No minuto seguinte, Thiaguinho foi mais rápido que Alisson Cassiano e tocou na saída de Caíque França, mas a bola foi para fora.

Preso na marcação tricolor, Soso foi para o tudo ou nada e acionou Titi Ortiz na vaga de Alisson Cassiano, puxando Felipe para a zaga. A alteração surtiu efeito. Com o Santa acoado, o Rubro-negro passou a rondar a zaga tricolor com frequência e chegou ao gol de igualdade aos 45. Em cobrança de falta, Felipinho tirou com categoria da barreira e não deu chances para William.

Ficha do jogo

Santa Cruz 1

William; Toty (Wellisson), Paulo César, Ítalo Melo e João Victor (Juan Tavares); Caio Mello, Lucas Siqueira e João Pedro (Matheus Melo); Thiaguinho, João Diogo (Henrique Lordelo) e Pedro Bortoluzo (Gilvan). Técnico: Itamar Schülle.

Sport1

Caíque França; Pedro Lima, Alisson Cassiano (Titi Ortiz), Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Lucas Lima (Fábio Matheus) e Alan Ruiz; Fabricio Domínguez (Barletta), Romarinho (Rosales) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Mariano Soso.

Local: Estádio do Arruda (Recife/PE)Árbitro: Diego Fernando Silva de LimaAssistentes: Clovis Amaral da Silva e Fernando Antonio da Silva JuniorVAR: José WoshingtonGols: Lucas Siqueira, aos 44’ do 1T (STA); Felipinho, aos 45’ 2T (SPT)

Cartões amarelos: João Diogo, Caio Mello, Matheus Melo (STA); Pedro Lima, Mariano Soso, Romarinho, Lucas Lima (SPT)

Cartão vermelho: Pedro Lima (SPT)

Público: 35.601 torcedores

Renda: R$ 862.675,00

Veja também

futebol alemão Federação Alemã nega contatos para que Klopp seja treinador