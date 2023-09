A- A+

Jogos Escolares do Recife Com direito a pira olímpica, Jogos Escolares do Recife são abertos de forma oficial no Geraldão Centenas de alunos da Rede Municipal de Ensino compareceram ao ginásio na tarde desta segunda-feira (25)

O clima de competição estava presente antes mesmo do evento começar. Nas arquibancadas, cada torcida puxava 'sardinha' para o seu lado. Na tarde desta segunda-feira (29), foram centenas de alunos da Rede Municipal de Ensino da capital pernambucana que compareceram ao Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, na Imbiribeira, para acompanhar a abertura oficial dos Jogos Escolares do Recife, com direito a desfile das delegações e acendimento da pira olímpica.

Além da abertura, o Geraldão também será sede das finais de futsal feminino e masculino, queimado misto, xadrez, judô e basquete 3x3 masculino e feminino. Em 2023, foram inscritos mais de dois mil atletas de 34 escolas, divididos em dez modalidades, sendo elas coletivas e individuais.

A cerimônia de abertura, regida pela Banda Marcial da Escola Municipal Antônio Farias Filho, do bairro de San Martin, contou com a participação do prefeito do Recife, João Campos. À Folha de Pernambuco, o gestor ressaltou a importância dos Jogos como formação social e esportiva na vida dos jovens recifenses.

"A gente estimula a prática do esporte dentro do ambiente escolar. Isso com certeza forma disciplina, forma a parte física que é muito importante também, além de criar os nossos jovens em um ambiente de estímulo social. Não é bom só ficar no celular ou ficar num ambiente de tela, mas ficar sobretudo praticando atividade físicas em espaços públicos é muito importante", pontuou.

Responsável por acender a pira olímpica dos Jogos, a estudante da Escola Municipal Professor Florestan Fernandes, do Ibura, Mariana Marcela, vai participar pela segunda vez da competição. Aos 15 anos, ela vai competir na modalidade luta olímpica e vê o esporte como uma possibilidade de mudar de vida. "Vai ser um show de bola essa competição. Para quem participa, é o sonho de ter outra perspectiva de vida, né, outra visão. O esporte é uma porta de entrada para a gente poder crescer pessoalmente", contou.

Além da luta olímpica, vôlei, basquete 3x3, handebol, futsal, queimado, badminton, atletismo, judô e xadrez fazem parte do cronograma da competição que segue até o próximo dia 30 e teve início da semana passada. Judô, queimado e xadrez, aliás, são as novidades no calendário deste ano. Com o recorde de inscritos, de acordo com a secretária executiva de Esportes Educacionais do Recife, Yane Marques, a expectativa é que nos próximos anos os Jogos Escolares do Recife recebam ainda mais alunos.

"Olha, eu sou competitiva, viu? Enquanto houver espaço e possibilidade, a gente vai pensar em aumentar os jogos. Hoje, eles abraçam só os alunos do Ensino Fundamental 2, mas queremos trazer para os anos iniciais. Mesmo nos anos finais, ainda dá para a gente agregar mais, trazer mais alunos. Neste ano passamos dos dois mil inscritos e mais de 3.500 inscrições, né? Considerando que cada atleta pode se inscrever em mais de uma prova. Então é um baita resultado, o sarrafo está lá em cima, mas a gente vai continuar transpondo", declarou.

Ainda segundo a ex-atleta do pentatlo moderno, a tendência é que num futuro próximo os destaques dos Jogos Escolares passem a receber oportunidades em institutos e clubes, através de parceria com a PCR. "A gente já tem conversado com o institutos, com clubes. A gente vai buscar, sim, parceria para encaminhar esses meninos através, inclusive dos nossos professores, que alguns já têm vínculos com clubes. A gente pensa nisso, mas agora a gente não tem nada muito elaborado ainda. A secretaria existe há pouco mais de três meses, pensamos apenas nos Jogos, mas tem isso, sim, para o futuro", detalhou.

